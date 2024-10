Mamma Mia! Ferrari F80 je nové auto z plakátu. V6 s elektromotory dohromady dávají 1200 koní

Velká událost z Maranella. Automobilka Ferrari představuje supersport F80, který se stává pokračovatelem slavného a ušlechtilého roku vlajkových lodí a aut z plakátů. Po 288 GTO, F40, F50, Enzu či LaFerrari tak přichází F80. Je to nejvýkonnější auto na značkách, které kdy opustilo vrata slavné továrny. Zároveň je uvařené podle dnešního receptu na ty nejrychlejší stroje - plné karbonu, elektřiny, ale stále se spalovacím motorem.

Nejdřív tedy k motoru. Jedná se o F163CF - přeplňovaný třílitrový šestiválec do V s úhlem rozevření válců 120 stupňů. Motor je známý již ze silničního modelu 296 GTB a jeho derivátů, ale blíže má spíše k jeho evoluci v závodním autě 499P, které již dvakrát vyhrálo Le Mans. Mnoho komponentů závodního motoru uvádí Ferrari jako „blízce odvozené“ a jedná se třeba o klikovku, vstřikovače, olejový okruh nebo uložení.

Motor sám o sobě dokáže vyprodukovat výkon 900 koní, což je 300 koní na litr. Jako první silniční motor od Ferrari je vybavený statistickou kontrolou klepání, tedy nežádoucích detonací ve válcích, díky čemuž může spalovací komora operovat s vyšším tlakem, oproti 296 GTB je to o 20 procent. Poprvé se také v silničním Ferrari objevuje dynamická křivka točivého momentu pro každý rychlostní stupeň, která počítá jak s výše uvedeným tlakem, tak i s elektrickým turbodmychadlem.

I přes veškerou elektrickou výpomoc má tedy systém být nakalibrován tak, že vám dodá odezvu jako atmosférický motor za každé situace. Mimochodem převodovka je osmistupňová dvouspojka. Maximální výkon dodá spalovací motor v 9000 otáčkách a o 200 otáček dále je omezovač. O co možná nejlepší reprodukci pohonné soustavy se stará výfuková soustava se svody z Inconelu, což je slitina na bázi chromu a niklu, která se používá třeba v letectví a je schopna odolat obrovskému žáru.

Pro co nejlepší rozložení hmotnosti byl motor usazen co nejníže to šlo. S ohledem na proudění vzduchu na spodku vozu (většina aerodynamiky se odehrává vespod auta, hořejšku dominují spíše elegantní linie) je převodovka zvednutá o 1,3 stupně směrem vzhůru. Ferrari se nezmiňuje, kolik celé ústrojí váží, ale je na tom prý podobně jako u 296 GTB. To ale samozřejmě není vše, protože zatímco z WEC si vůz bere spalovací motor, tak hybrid si bere zase z F1.

Znamená to, že tu jsou systémy MGU-K a MGU-H. První je motorgenerátor, který rekuperací uchovává energii získanou z brzdění, kterou poté dokáže využít při akceleraci. Druhý dokáže sbírat energii od výfukových plynů pomocí motorgenerátoru připojeného k turbíně. Pohonná soustava F80 je doplněna třemi elektromotory, které pocházejí přímo od Ferrari. První z nich je vzadu a je součástí MGU-K. Váží 8,8 kilogramu a dokáže vyvinout výkon 60 kW při pomáhání spalovacímu motoru. Rekuperovat umí výkonem až 70 kW.

Přední nápravě patří dva elektromotory, každý z nich disponuje výkonem 105 kW a maximem točivého momentu 121 N.m. Zároveň to dělá z F80 čtyřkolku, zatímco její rival z Anglie, McLaren W1, je pouze zadokolka. Energie se ukládá v akumulátoru o kapacitě 2,28 kWh, který váží 39,3 kilogramů. Díky těmto muším váhám, ne tak velkému motoru a karbonovému monokoku, se podařilo hmotnost vozu dostat na 1525 kilogramů, přičemž kombinovaný výkon činí 1200 koní.

Z 0 na 100 km/h zrychlí Ferrari F80 za 2,15 sekundy, dvoustovku tam má za 5,75 sekundy a jede až 350 km/h. Přední kola obouvají pneumatiky 285/30 R20, zadní 345/30 R21. Od závodních aut si F80 půjčuje také aerodynamické prvky, ostatně při rychlosti 250 km/h dokáže generovat tunu přítlaku. Třeba přední část vozu má takzvaný S Duct, tedy přívod vzduchu skrz otvor v nárazníku, který poté přes kapotu obtéká čelní okno. Takže ne, tento vůz nemá vpředu kufr, ale aerodynamické udělátko.

Zatímco monokok je z karbonu a dalších kompozitních materiálů, střecha už je čistě z karbonu a přední i zadní pomocné rámy jsou z hliníku. Všechna kola jsou nezávisle zavěšena a mají aktivní tlumiče. Brzdy CCM-R Plus byly vyvinuté se společností Brembo a mají delší karbonová vlákna pro lepší mechanickou pevnost. Zároveň se o 300 % zlepšila jejich tepelná vodivost. Brzdné plochy jsou potažené karbidem křemíku.

Asymetrický monokok umožňuje řidiči nastavit si sedadlo, zatímco spolujezdec má kvůli úspoře hmotnosti sedadlo fixní. Ferrari F80 stojí 3,6 milionu eur, tedy přes 90 milionů korun. Asi se všichni shodneme, že pod sto milionů žádný kus nepůjde. Zájemci si mohou vybrat mezi pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2 nebo Pilot Sport Cup 2R. Výroba novinky je limitována na 799 kusů.