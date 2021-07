Malý hatchback Audi A1 skončí touto generací. Důvodem jsou SUV i elektrifikace

První generace Audi A1 se na trhu objevila v roce 2010. Druhá nastoupila o typických osm let později a nyní už si tedy na trhu odpracovává třetí rok. Tímto tempem nás příští rok čeká facelift. V roce 2026 nás ale žádná další generace už nečeká. Je nyní oficiálně potvrzeno, že vstupní model A1 skončí s touto generací.

Důvod je jasný. Za peníze na malé prémiové auto jdou lidé spíše do malého prémiového SUV, protože se cítí bezpečněji a hlavně je to dnešní trend. Markus Duesmann, předseda představenstva Audi, prozradil portálu Automotive News, že A1 odejde bez nástupce. Malé Audi se v nabídce možná ještě někdy objeví, ale u toho stávajícího by to vzhledem k emisím stejně nemělo moc smysl.

Elektrifikace malých aut jim totiž zvedne cenu a stanou se tak nevýhodnými. Vstupem do světa Audi se tedy po odchodu A1 stane crossover Q2. Za rok 2020 se v Česku dle statistik SDA prodalo 40 kousků Audi A1. Crossover Q2 zajímalo o 15 lidí více. Do Q3 už šlo ale 265 zákazníků.

Audi A1 však neodejde bez silného zářezu ve světě motorismu. Na jaře roku 2014 na český trh vstoupila verze S1 Sportback s dvoulitrem o výkonu 231 koní a s pohonem všech kol. Prcek uměl stovku za 5,8 sekundy a jet až 250 km/h. V různých úpravách se už teď jedná o legendu, jejíž cena jde k milionu korun.