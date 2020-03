Malý dojezd elektromobilu? Smart si utahuje z lidí, kteří by rádi dojeli někam dál

Jak už víme, Smart nedávno vyškrtl z nabídky spalovací motory a nyní jede kompletně na vlně elektrických modelů. A přestože by mnozí dojezd elektrických Smartů odsoudili, výrobce si je velmi dobře vědom, na kterou cílovou skupinu zákazníků hledí. Zapomeňte na výlety, vždyť ani s benzinovým Smartem by většina majitelů za město nevyjela.

Smart ví, že je značkou nabízející miniaturní městská auta, a proto si v nejnovější reklamě z teoretických výletníků, kterým dojezd elektromobilu nestačí, vtipně střílí. Vybitý Smart na horách v závěji, vybitý Smart na úpatí sopky, vybitý Smart kdesi v Himalájích a nabíjecí stanice nikde! Šokující.

„Kdo by jezdil elektromobilem kamsi do neznáma?“ dělají si ze zmíněných scénářů srandu dvě slečny, pochopitelně jedoucí elektrickým Smartem po městě. Chápete, v tomto prostředí těch „nicotných“ 159 kilometrů dojezdu (fortwo) prostě cílové skupině zájemců postačí. Na dovolenou do Chorvatska se totiž slečny zřejmě nechystají…

„Jezděte elektromobilem tam, kde to dává smysl,“ říká na konci reklamy Smart.