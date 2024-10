Malinké Subaru Chiffon Try stojí 260 tisíc a může mít čtyřkolku. Je ukázkou geniálního využití prostoru

Model Chiffon se v nabídce Subaru objevil koncem roku 2016 a šlo o přeznačkovanou verzi úspěšného Daihatsu Tanto třetí generace. Vůz, spadající do kategorie kompaktních kei vozů, měl a má v Japonsku velmi dobré prodeje, rekordem bylo 232.694 kusů prodaných během roku 2014, vloni a v poslední čtvrté generaci šlo o také velmi slušných 159.392 exemplářů.

Legračně vypadající krabička na velmi malých kolech je ve skutečnosti skvělou ukázkou využití prostoru v rámci kategorie kei. Ta má mnohá zvýhodnění, pokud se vůz vejde do rozměrů 3,4 m délky, 1,48 m šířky a 2,0 metru výšky, a má motor do objemu 660 cm3 do výkonu 47 kW.

Subaru Chiffon nyní dostalo novou verzi Try s nádechem dobrodružství, samozřejmě téměř výhradně kosmetickým. Dostává příď „Active Face“ s výrazným oplastováním, stříbrnou imitaci krycího plechu ve spodní části předního nárazníku, střešní ližiny a dva nové laky Lake Blue a Forest Khaki, dále pak tři možnosti dvoubarevného provedení. Boční dveře jsou řešeny klasickými předními a posuvnými zadními, ale bez B sloupku, což na tuzemském trhu uměl například poněkud pozapomenutý Ford B-Max.

Uvnitř dostává provedení Try například zadní sedadla čalouněná voděodolným materiálem s možností posunutí o 24 cm, sklopné přední sedadlo spolujezdce a obložení, které lépe odolá špíně.

Vůz pohání tříválec o objemu 660 cm3 o výkonu 38 kW a s 60 Nm točivého momentu, který v základní verzi za zhruba 260 tisíc korun pohání přední kola skrze automat typu CVT. Za příplatek 17.300 Kč ale můžete dostat i čtyřkolku. Možná si řeknete, že podobné vozy kategorie kei jsou trošku pitomost, ale na rozdíl od mikroaut prodávaných v Evropě s nimi můžete na dálnici – jako vozidlo pro pojezdy „okolo komína“ by právě díky vyšší maximální rychlosti mohly mít úspěch i u nás.