Majiteli Tesly Model X chyběla uvnitř tlačítka. Pustil se do práce a sám si je tam dodělal

Systém „všechno přes displej“ nemusí vyhovovat každému, tento kutil si do elektroauta doplnil klasické čudlíky.

Ovládání vozidla výhradně přes obrazovku přináší moderní vzhled a flexibilitu, jelikož software obrazovky je možné aktualizovat a přizpůsobit individuálním potřebám uživatele. Obrazovky navíc umožňují personalizaci nastavení a zobrazení podle přání řidiče a slouží jako multifunkční ovládací panel pro různé funkce vozu, jako jsou navigace, audiosystém či klimatizace. Taková technika s sebou ale nese i určitá rizika a nevýhody.

Ovládání vozu přes obrazovku může odvádět pozornost řidiče od sledování provozu a některé systémy mohou být složité a obtížně ovladatelné, což může vést k frustraci uživatele. Dále je třeba brát v úvahu spolehlivost takových systémů, jelikož obrazovky mohou být náchylné k technickým problémům a výpadkům. A nakonec nesmíme zapomínat na náklady, neboť oprava či výměna obrazovky může být finančně náročná.

Tento čínský majitel Tesly Model X má jasno, který systém ovládání preferuje. Pod displej si namontoval panel s dvanácti tlačítky, díky němuž může přímo ovládat funkce typu otevírání předního nebo zadního kufru, sklopení zrcátek nebo povelů pro audiosystém, či vstupovat do jednotlivých sekcí menu palubního systému. Celé to vypadá jako docela úhledné plug & play řešení bez větších zásahů do vozidla – jak se vám líbí?