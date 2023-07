Majitelé elektromobilů Kia už nemusejí plánovat nabíjecí zastávky. Po bezplatné aktualizaci to navigace udělá za ně

Jízda s elektromobily Kia bude o mnoho jednodušší i na delší vzdálenosti. S novou aktualizací se o itinerář postará auto samo a to včetně nabíjecích pauz. A taky budete přesně vědět jakou hudbu posloucháte.

Cestování s elektromobilem vyžaduje více plánování než v případě vozu se spalovacím motorem. Automobilky si jsou toho vědomy, a tak čím dál více práce za vás dělá palubní infotainment s integrovanou navigací. Právě v tomto duchu se nese nejnovější aktualizace značky Kia pro modely EV6 a Niro EV.

Při zadání trasy do navigace systém automaticky přidá potřebné nabíjecí zastávky s ohledem na co nejmenší zdržení, což usnadňuje cestování na dlouhé vzdálenosti. Během cesty se plán automaticky aktualizuje v závislosti na zadaných bodech zájmu, počáteční kapacitě baterie, topografii, provozu, počasí i stylu jízdy. Vůz si pamatuje, které nabíječky navštěvujete častěji a přidá jim preferenci. Současně s tím systém s předstihem připraví baterii na nabíjení. Plán trasy se ukládá do paměti pro případ přerušení signálu. Po opětovném navázání spojení se vše zaktualizuje. Vylepšena byla také výměna dat mezi vozem a mobilní aplikací.

Kromě vylepšené navigace aktualizace upravuje prostředí multimediálního zařízení. Některé ikony mají novou podobu i umístění pro lepší ergonomii. Vítaným pomocníkem je hudební aplikace Soundhound. Ta identifikuje skladbu přehrávanou v rádiu a posádce poskytne informace o názvu a interpretovi.

Aktualizace je již nyní zdarma ke stažení pro současné majitele. Součástí továrního nastavení z výroby se stane s náběhem výroby velkoprostorového SUV Kia EV9.