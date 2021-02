O tom, že jsou současná auta počítače na kolech, nemusíme vést žádné spory. Elektronika, dráty, řídící jednotky – to vše dohromady funguje v souladu a zaručuje správné fungování vozu. Ale pokud se v tomto digitálním soukolí objeví zrníčko písku, je zaděláno na problémy.

Malý detail uvnitř Tesly Model 3 vzbuzuje obavy. Plány Elona Muska také

Na tento příběh jsme narazili na webu Octavia4RS.com. Majiteli nové čtyřkové Octavie se zbláznil teplotní senzor, který hlásí tropickou hodnotu 38 stupňů Celsia. Na senzor je ale navázána řada jiných systémů, takže majiteli přestalo fungovat vyhřívání předního a zadního okna, zpětných zrcátek i trysek ostřikovačů.

Za volantem Škody Octavia RS Combi 2.0 TSI: Kabel nechte Bruselu, berte tuhle!

Automatická klimatizace si kvůli chybné informaci také myslí, že by měla chladit, majitel ji tak musí nastavovat manuálně. Vyhřívání funguje do teploty 35 stupňů Celsia, při zjištění vyššího údaje se nespustí. Tuto lapálii budeme nadále sledovat a majiteli přejeme, aby co nejdříve nemusel škrábat okna a mrznout.