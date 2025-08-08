Maďarský restomod Porsche 912 má novou cestovní verzi. Přestavba stojí jako nová 911 GT3

Navzdory zamýšlené nátuře si firma u původně lehkého Porsche neodpustila výrazně snížit hmotnost vozu. I zde tedy využívá řadu karbonových dílů.
Maďarský úpravce KAMM Manufaktur, pro něhož jsou specialitou restomody Porsche 912, rozšiřuje portfolio svých modelů. Původně dostupnější čtyřválcovou alternativu klasické devětsetjedenáctky tedy po úpravě na ultra-lehký puristický speciál 912C, doplňuje nově i varianta 912T. Cílem novinky je s odkazem na dodatek „Touring“ nabídnout trochu uvolněnější cestovní charakter.
Základ Porsche 912 z druhé poloviny 60. let vybavuje firma upraveným podvozkem s nastavitelnými tlumiči Tractive, kotoučovými brzdami Brembo na všech kolech a možností 15palcových litých kol v designu klasických disků Fuchs nebo jednoduchých „plecháčů“. Uvnitř jsou zase zakázkově vyrobená pohodlnější sedadla a na přání vkusně zakomponovaný audiosystém s Bluetooth a bezdrátová nabíječka telefonu.
Ani tato verze pro výletníky však neztrácí na lehkosti předešlých projektů. Dodatečné komfortní prvky sice zvyšují hmotnost na 860 kg, stále však jde o zhubnutí cca 100 kg oproti sériovému Porsche. K nízké hmotnosti opět přispívají díly karoserie z karbonu včetně nárazníků, blatníků, kapoty a víka zavazadlového prostoru. Model 912T má nicméně oproti 912C kovové dveře a skleněná okna pro vyšší úroveň odhlučnění kabiny.
Do zádě 912 pak KAMM nasazuje upravenou verzi známého vzduchem chlazeného čtyřválce, který převrtává z 1,6 litru na rovné 2 litry a posouvá na konečný výkon 163 koní (120 kW) a točivý moment 201 Nm. Výfukový systém je zakázkový a laděním rovněž zohledňuje cestovní charakter vozu, přičemž pětistupňová „dog-leg“ převodovka dostala v tomto ohledu delší převody. Součástí ústrojí je nakonec i samosvorný diferenciál od ZF.
Společnost sídlící v Budapešti, v jejímž týmu najdete bývalé inženýry z Porsche Motorsport, Singeru nebo Koenigseggu, si za přestavěnou 912 žádá minimálně 245.000 eur (cca 6 milionů korun). Do ceny přitom nezahrnuje hodnotu dárcovského vozu. Jen pro porovnání - nové Porsche 911 GT3 začíná na částce 5.690.183 Kč. Výroba restomodu bude zahájena počátkem příštího roku.
Zdroj: KAMManufaktur | Zdroj videa: Porsche