Maďaři začali vyrábět takřka dokonalý restomod. Stačí mu 170 koní a cena je úplně v pohodě

Čekací doba na Singer může být skutečně úmorná. Co takhle zkrátit si čekání rošťákem z Maďarska za třetinu ceny?

Maďar Miklós Kázmér z Budapešti založil společnost KAMM na výrobu restomodů z vozů Porsche. Jedná se o další z řady projektů, možná inspirovaných kalifornskou společností Singer, která původní Porsche dotáhne do dokonalosti v každém detailu a udělá z něj v podstatě nové auto. Takové firmy jsou dnes vítané už třeba kvůli tomu, že na Singer se něco načekáte. Na druhou stranu ubývá původních Porsche.

Firma, která je vlastně týmem nadšených mechaniků a inženýrů, představila první detaily o voze na začátku letošního září. Už tedy víme, že první restomod 912c má karbonovou karoserii, přepracovaný podvozek, zcela nový interiér i lepší brzdy oproti originálu. K pohonu pak slouží čtyřválec o výkonu 170 koní, který má na starosti pouze 750 kilogramů auta.

Nyní se svezli první zahraniční novináři a oficiálně se rozjela výroba. Ještě předtím se ale dveře od dílny na chvilku zavřely, aby mechanici mohli vyladit posledních pár detailů, které posbírali z poznatků během jízd od novinářů a během testování. To znamená, že 912c má nyní jiné převodové poměry, klapku ve výfuku, jiné tlumiče, možnost kol bez centrální matice nebo možnost elektronického vstřikování.

Částka za hotové auto (včetně dárcovské 912) činí 325.000 eur, tedy v přepočtu 7,9 milionů korun. To na poměry restomodů vůbec není špatné, běžně padají částky dvakrát i třikrát vyšší. Je to ale dáno i tím, že KAMM 912c není úplně umělecké dílo, je to hračka, u které se očekává, že ji tak budete i používat.