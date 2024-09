Madame Itier porazila manžela i šovinisty. Poznejte francouzskou Královnu rychlosti

Anne-Cécile Rose-Itier se narodila 31. července roku 1890. Vedle jejího rodného jména byla ale známá spíše jako Madame Itier. Profesionálně závodit začala ve svých 31 letech, už před usednutím do závodního auta se ale třeba naučila létat a účastnila se některých soutěží. Byla to šarmantní a distingovaná dáma, která byla rychlostí fascinována už od dětství. K závodění se dostala krátce po rozvodu s mužem, o němž víme pouze to, že to byl jistý pan Rose ze Skotska a u nich doma docházelo i k násilí.

Její začátky v motorsportu nebyly také úplně jednoduché, šovinističtí závodníci jí dali přezdívku „pohybující se šikana“. To jí ale neodradilo od toho, aby se dál snažila být kompetentní ve spíše mužském sportu. Její první závod byla v roce 1926 rallye z Paříže do Nice, kterou absolvovala za volantem Brasieru a závod dojela na 2. místě mezi amatéry a šestá celkově.

Věci se začaly pořádně hýbat, když v roce 1928 vyhrála Bordeaux Grand Prix s dvoutaktním cyclecarem Sima-Violet. Pokud tápete, tak cyclecar byl něco na pomezí motocyklu a automobilu, byla to vozidla určená chudším obyvatelům, aby se i oni mohli nějak dopravovat. V Česku zkoušela s cyclecarem prozrazit značka VAJA, možná ji znáte.

Ale zpět k Madame Itier, která po vítězství na cyclecaru dokázala uspět v témže roce znovu, tentokrát však už za volantem Bugatti T37 v čistě ženském závodu do vrchu La Mothe Sainte Heraye, kde dokonce překonala rekord. Přeplňované Bugatti T37 si pořídila krátce po přestěhování do bytu v Jardin des Tuileries a úspěšném dokončení zdlouhavého rozvodu. Pořídila si také dům v Capbretonu, kterému říkala „Le Volant“.

S automobilkou Bugatti byla spjata dlouho, s T37 jezdila do roku 1933, poté krátce jezdila s T39A, než skončila v upravené T51. Ještě se vraťme k T37, protože s tou má příhodu na Masarykově okruhu v Brně. Bohužel ne šťastnou, rozpadla se jí převodovka. Jezdila také s Fiatem 508S Balilla nebo dělala spolujezdce několika závodníkům.

V roce 1935 byla Madame Itier spoluzakladatelkou autoklubu U.S.A. (Union Sportive Automobile), z čehož se poté stala A.C.I. (Association pour les Conduites Indépendants). Sama poté organizovala Ženský šampionát v roce 1939, kde deset závodnic usedlo za volant Renaultů Juvaquatre.

Během druhé světové války Itier pomáhala s evakuováním dětí z okupované Francie. Po válce však opět usedla za volant a závodila s Fiatem Balilla a Renaultem 4CV. V letech 1948 až 1953 se zúčastnila Rallye Monte Carlo, kde jí spolujezdkyni dělala bývalá tanečnice a taktéž závodnice Hellé Nice. Byla to mimochodem první žena, která vyhrála Grand Prix.

Madame Itier aktivně závodila až do svých 58 let, její závodní kariéra tedy trvala více než čtvrt století. Za tu dobu stihla mimo výše uvedené také závodit v Grand Prix, odjezdila mnoho závodů v ženské kategorii a v roce 1933 jela se svou T51A GP Picardy Péronne. Pětkrát se objevila na Le Mans (1934 až 1939), z toho třikrát dojela - jednou odešel motor, podruhé její snažení zhatila nehoda.

Anne-Cécile Rose-Itier byla jednou z nejvýznamnějších žen v motorsportu a její odkaz je tu dodnes s námi. Její život byl tak obsáhlý, že v těchto odstavcích ještě není vše, ale to bychom o ní museli napsat knihu. Madame Itier otevřela po ukončení závodní kariéry čajovnu v Capbretonu a později dožila na Côte d'Azur. Zemřela 23. března 1980, dožila se tedy necelých 90 let, z toho skoro třetinu prožila na plný plyn.