Má sice pentagram v kole, ale ďábelská není. Motorka Terra Prime je retro stylovka do terénu

Společnost Terra Bikes vznikla teprve v roce 2020. Mladé bikery chce nalákat na design scrambleru a slušný dojezd na elektřinu.

Dnešní doba elektrickým vehiklům přeje a tak není divu, že nové společnosti rostou jako houby po dešti. Jednou z těch mladších je třeba Terra Bikes, která se připomíná se svým modelem Prime. Elektrické motorky hrají buď na futuristickou, nebo na nostalgickou notu. Je asi jasné, jakým směrem jde Terra, Prime je vzhledově velmi podobný motocykům typu scrambler. Že jde o unikátní počin? No, moc ne.

Takových elektrických kreací jsme už viděli mnoho, třeba od Black Tea Motorbikes nebo Fly Free Smart Motorcycles. Mimochodem není zajímavé, že názvy těchto nových společností by seděly i jako názvy bluesrockových kapel? Ale zpět k Prime. Tento motocykl má rám z chromované oceli a hliníkovou schránku pro baterii. Ta má kapacitu 42Ah s napětím 72V, tedy 3 kWh.

Díky tomu je možné s motocyklem ujet na jedno nabití necelou stovku kilometrů. Komu by to nestačilo, může si připlatit za akumulátor o kapacitě 4,68 kWh. Elektromotor má tři režimy, od městského po těžký terén. V tom druhém případě se ale asi rozlučte s avizovaným dojezdem na jedno nabití. Nicméně motocykl má zvládnout dosáhnout maximální rychlosti 89 km/h, záleží to ale na hmotnosti řidiče.

Samotný motocykl váží 72,5 kilogramů. Dodávky motockylu budou zahájeny později v tomto roce. Aktuálně je Prime možné předobjedávat, stojí 12.000 dolarů, což je 260 tisíc korun.