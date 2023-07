Má název jako pro tank, ale je to sympatická motokára na silnice. Může se řídit od 13 let a upaluje až 22,5 km/h

Společnost Razor nabízí nepřeberné množství různých vozítek pro děti. Nyní přichází s motokárou, kterou si můžete vzít kamkoliv a užijí si ji i dospělí.

Výrobce Razor je notoricky známým výrobcem koloběžek, ale v posledních letech své portfolio radikálně rozšířil. To platí zejména s rozmachem elektrických motorů, které slouží k pohonu jeho koloběžek, různých typů motorek včetně čtyřkolek, driftovací motokáry, hoverboardů a dalších vozítek pro děti. Pak si vedení Razoru sedlo ke stolu a přemýšlelo, co ještě chybí. Jasně! Chtělo by to silniční motokáru! A tak se pustili do práce.

Výsledkem je fantasticky vypadající vozítko nazvané Ground Force Elite, které navzdory barevnému vzhledu není hračkou pro mrňata. Ne nadarmo ji výrobce doporučuje od 13 let věku. Základem je pevná plastová konstrukce se strmým řízením pro vysokou agilitu a manévrovatelnost i na menších plochách. Motokára má volant, dva pedály a přepínač jízdy dopředu a dozadu.

K pohonu slouží 350W elektromotor spojený s 36V olověným akumulátorem poskytujícím 40 minut zábavného svezení rychlostí až 22,5 km/h, kdy už se hodí kotoučová zadní brzda. Motokára váží 30,6 kg, ovšem uveze až 91 kg těžkého řidiče. Takže si s ní vyhrají i nadšení tatínkové. S délkou 1 051 mm, šířkou 737 mm a výškou 448 mm si ji můžete klidně vzít na výlet, pokud máte větší rodinné auto.

Společnost Razor má i české stránky, kde Ground Force Elite zatím není k dispozici. Motokáru ale můžete objednat přes Amazon, kde stojí v přepočtu něco málo přes 12.000 korun.