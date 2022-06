Lynk & Co představují budoucnost svého designu. Je svalnatá a hranatá

Čínsko-švédská automobilka se zbaví oblin a začne nám servírovat ostřejší tvary. Nový směr ukazuje na futuristickém GT "The Next Day."

Značka spadající pod čínský gigant Geely Automobile Holdings v současné době nabízí devět modelů, od kompaktních hatchbacků a crossoverů až po sedmimístná SUV. V Evropě nyní nabízí hybridní model 01, který sdílí platformu s Volvem XC40, a další vozy mají následovat. Z hlediska designu automobilka doposud spoléhala na oblé tvary, ale to se může brzy změnit.

V Číně se představila budoucnost Lynk & Co ve formě konceptu čtyřdveřového GT s názvem The Next Day. Některé pro značku typické prvky si vůz ponechal, například úzká diodová světla, vytažená od předního nárazníku směrem přes blatníky. Vpředu zaujme výrazné lízátko, nad nímž se nachází čelní maska – zřejmě s aktivní mřížkou. Kola mají aerodynamické tvary, silueta se zužuje směrem k zádi se světelným pásem, pojícím obě strany vozu. Vertikální diodové pásy vzadu jsou mimochodem pohyblivé.

K tradičním fíglům konceptů patří nahoru otevírané dveře a moderně pojatý volant s displejem. Vůz údajně pohání plug-in hybridní ústrojí – spalovací motor má na starost přední kola, elektromotor roztáčí ta zadní.