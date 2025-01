Lynk & Co představuje vlajkové SUV 900. Vozí dvě obří 6K obrazovky a může mít přes 850 koní

Nový plug-in hybrid bude vyráběn ve třech verzích, zatím pro čínský trh, ale možná se podívá i do světa.

Čínskou značku Lynk & Co už můžete spatřit na evropských silnicích, oficiálně zde prodává modely 01 (crossover) a také 02 se splývavou zádí. Jinde po světě pak nabízí také sedany v různých velikostech, stejně jak SUV od subkompaktní třídy až po střední velikost. Vlajkovou lodí automobilky, která patří pod koncern Geely, se nyní stává nové full size SUV s názvem 900. Vůz má na délku 5240 mm, široký je 1999 mm a vysoký 1810 mm, rozvor měří 3160 mmm. Stojí na platformě SPA Evo a poháněn je plug-in hybridním ústrojím ve třech různých variantách.

Základem je provedení s 1,5litrovým přeplňovaným motorem a dvěma elektromotory s celkovými 530 kW. Výše stojí modely s dvoulitrovým turbomotorem, které mohou mít 530 kW nebo dokonce 630 kW (857 k). Vrcholná varianta dosprintuje na stovku za rovné čtyři sekundy, o dojezdu na baterii nebo kombinovaném dojezdu ale výrobce zatím nic neprozradil.

Zatím co vnějšek není zrovna výrazný a nabízí běžnou elektromobilní příď a boky plus záď evidentně inspirované Range Roverem, interiér umí překvapit. V palubní desce se nachází plovoucí 30palcový displej s rozlišením 6K, k němuž mají přístup řidič i spolujezdec. Aby to posádce vzadu nebylo líto, i ona má k dispozici stejnou obrazovku, která se vyklápí ze stropu.

Před řidičem se pak nachází menší digitální přístrojový štít a head up displej, na konci středového tunelu je dotykový ovládací panel. Pasažéři mohou za jízdy využít dvojité indukční nabíječky, v zadní části se dokonce nachází výsuvná lednice. Ceny nejsou v tuto chvíli známé, vůz bude uveden na čínský trh v letošním roce a zatím není jasné, zda má být k mání i v jiných zemích.