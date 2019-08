Rekordmanům Ringu vytřel zrak čínský sedan. Zostudil i Jaguaru XE SV Project 8

Nikdo to asi nečekal, natož Jaguar a Renault, ale novým rekordmanem mezi produkčními sedany i předokolkami na Nordschleife je čínské Lynk & Co 03 Cyan Concept. Má to ale pár háčků…