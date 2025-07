Luxusní Omoda 9 prošla zkouškou ve skutečném provozu. Zvládla 1175 km na jeden zátah!

Značka Omoda má v České republice v prodeji zatím jeden model s názvem 5, nabízený jako elektromobil nebo s klasickým spalovacím motorem. Větší a luxusnější Omoda 9 se již prodává v některých evropských zemích, třeba ve Španělsku, v Polsku nebo Spojeném království za zajímavé ceny, v přepočtu okolo jednoho milionu korun. A dorazí i k nám.

Vůz má pohon s názvem Super hybrid system, který kombinuje zážehovou patnáctistovku s dvěma elektromotory, převodovka je třístupňová. Celkový výkon činí 330 kW a na kola jde také 700 Nm točivého momentu. Elektromotory čerpají energii z baterie o kapacitě 34,46 kWh, kterou je možné dobíjet i stejnosměrně až 70 kW. Ta by měla stačit na 145 kilometrů dojezdu, vůz má také 70litrovou nádrž.

Dle odhadů pro WLTP by měl být celkový dojezd lehce přes 1100 kilometrů, evropské zastoupení ale v reálném provozu vyzkoušelo, že vůz ujede až 1175 kilometrů a to ještě nebyla nádrž úplně prázdná.

Trasa vedla ze Spojeného království přes Francii, Belgii, Nizozemsko, Německo, Švýcarsko a Lichtenštejnsko do Rakouska. Jistě, to samé umí na jedno tankování i klasická auta a třeba s takovými staršími Citroëny nebo Peugeoty s motory HDi nebyl problém překonat 1200 kilometrů, ale u moderních aut se podobný dojezd jen tak nevidí. Na český trh by měl model Omoda 9 dorazit v září letošního roku.

Zdroj: Omoda