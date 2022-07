Luxusní MPV budoucnosti spaluje vodík a má snad největší gril na světě. Je inspirované městem čínské smetánky

Klientela je stále náročnější a automobily misí vyhovět přísným ekologickým mornám. Značka GAC vyrazila s futuristickým MPV, které by mohl obě potřeby naplnit.

Čínská automobilka Guangzhou Automobile Group (GAC) je pátým největším výrobcem vozů v zemi. S rozmachem ekologických automobilů se začíná čím dál více experimentovat s vodíkovým pohonem, a právě na ten vsadila i u koncepčního MPV.

Ne, nemíří do sériové výroby, ale dává najevo mnoho myšlenek, které by se na silnice mohly dostat. Předně je to motor 1,5 litru spalující skromných 0,84 kg vodíku na 100 kg. Dále to mohou být prvky futuristicky navržené karoserie. K Hyundai Staria, který si dnes můžete běžně koupit, to nemá daleko.

Koncept nazvaný Space si hrajme se světelnými efekty. Přední světlomety nadchnou různorodou grafikou a osvětlené jsou také lamely masky. Vůz je inspirován tradiční čínskou architekturou.

Automobilka přiznává, že klientela je stále náročnější na luxusní zpracování interiéru. Tady připomíná futuristický salónek tvořený minimalistickou modernou. Uvolňující atmosféru navozuje čalouněním s motivy hor i řek doplněné dominantami metropole bohatých Kanton.

Dokonale integrované výklopné dveře vás vyzvou k usednutí na pohovku tvaru L s decentním stolečkem. Přední sedadla se mohou v režimu Bonfire Circle natočit k zadním cestujícím a vytvořit prostor k nerušené konverzaci. O řízení se stará technologie autonomní jízdy 4. úrovně, která téměř nevyžaduje zapojení řidiče. Pokud si uspořádáte venkovní posezení, z kufru se vysune další pohovka.

Volant prý rozpoznává obličeje a veškeré údaje o jízdě nebo zábavních systémech se zobrazují na tříúrovňovém displeji.