Luxusní koráb a hot-hatch: Projeli jsme dva skvělé Citroëny, na které běžně jen tak nenarazíte

Slavná automobilka, jež má ve svém znaku specifické šípové ozubení, patent zakladatele Andrého Citroëna, si po desítky let udržovala pověst výrobce výlučných, přesněji avantgardních automobilů.

Recept na úspěch

Bohužel s výběhem poslední C5 se Citroën ve střední třídě stále trochu hledá, v 80. letech tomu bylo docela jinak. Když se v roce 1982 uvedl model BX, byl přijat s obrovským nadšením. Výroba nakonec probíhala až do roku 1994, tedy přibližně rok souběžně s nastupující xantií, a celosvětově se prodalo 2.316.234 kusů. To dělá z BX jeden z obchodně nejúspěšnějších modelů značky. Měl zaplnit mezeru mezi modely GSA a velkým CX.

Původní BX žilo do léta 1986, kdy prošlo modernizací v rámci modelového roku 1987. Zvenku bylo změn málo, naopak uvnitř se auto proměnilo zcela zásadně. Původní, hranatou palubní desku nahradila nová, oblejší, která vozu vydržela až do ukončení produkce. Přístrojový štít se lišil využitím klasických rafičkových ukazatelů, které nahradily dřívější nezvyklé válce s lupou.

Kupodivu starší motor XY o objemu 1,4 litru žil dále až do roku 1988, kdy jej nahradil moderní stejně objemný agregát TU3. Řada XU byla dále rozšířena o dieselovou osmnáctistovku XUD a zážehovou devatenáctistovku. Ta nabízela ve vrcholné verzi pro 19 GTi vstřikování benzínu LE-3 Jetronic a výkon 92 kW.

Dvakrát poprvé

Rok po modernizaci dorazila nová vrcholná verze GTi 16V, ve Francii označená 16S (soupape znamená ventil). Šlo nejen o nejvýkonnější variantu modelu, ale zároveň také o první francouzský sériově vyráběný 16ventilový motor a zároveň první s „inteligentním“ vstřikováním Bosch Motronic, které řídí zároveň také zapalování. Původní verze měla výkon 116 kW při 6500/min a byla bez katalyzátoru.

O rok později se objevila také čistá verze s katalyzátorem a výkonem sníženým na 108 kW při 6400/min. Obě poté žily souběžně podle cílového trhu. Krátce vyzkoušené BX GTi 16V bylo vyrobeno v únoru 1988 a do dnešních dnů stihlo najet jen 170 000 km. „Karoserie vozu je z větší části původní, vyvaření proběhlo v kufru v místě držáku výfuku (klasické místo BX), lakované jsou nárazníky a body kit prahů. Kapota, dveře a střecha jsou původní. Na autě jsme s bratrem dělali klasický servis, rozvody, kapaliny brzdy. Oříšek byl zjistit důvod špatného chodu motoru, kdy diagnostika říkala jen chybu směsi. Vadná byla váha vzduchu a špatný vstřik,“ říká k vozu jeho majitel a zároveň velký nadšenec a znalec citroënů Michal Zlámal.

A dodává: „Jako u mnoha jiných starších citroënů, které mi prošly rukama, namontoval i do červeného GTi 16V předchozí majitel takzvané velké koule z modelu CX.“ Dle Zlámala tím utrpěly jízdní vlastnosti, a zejména ovladatelnost. Ta je u ostrého BX vyhlášená. „GTi 16V bylo jedinou verzí BX, která dostala takzvané malé koule s průměrem otvoru mezi koulí a pístnicí (v podstatě tlumičem) u zadních koulí 0,7 mm, předních 1,2 mm. Tím se dosáhlo tužšího odpružení, což je u sportovní verze žádoucí. Zbylé BX mají velké koule s objemem 500 ml s výjimkou osmiventilového GTi. To dostalo ale větší průměr tlumiče,“ dodává Zlámal.

Jinak je podvozek konvenční s velmi pečlivě řešenými rameny přední nápravy modifikovaného typu McPherson. Ta nejsou plechová, jak je dnes běžné, ale důsledně odlehčenými odlitky. Zvláštností je tyčka propojující obě uložení ramene stejně jako takzvaný otočený spodní čep. Ten je šroubovaný nikoliv do ramene, ale do těhlice. Jde o typické řešení starších vozů skupiny PSA, jež ale servisáci moc rádi nemají, neboť k tomu, abyste dostali čep z ramene, potřebujete obrovský moment, a tedy velmi dlouhou trubku. Bývá totiž v táhlici doslova zarostlý.

Docela návykové

I nejrychlejší BX dostalo obvyklé odpružení s pěti koulemi. Samozřejmě má posilovač strojního řízení stejně jako strojní brzdy. Na ně si musíte chvíli zvykat, neboť prostřední pedál je nezvykle tvrdý. Ovládá totiž pouze ventil regulující tlak v brzdovém systému. Díky tomu mají ovšem brzdy (všechny kotoučové vpředu s vnitřním chlazením a průměrem kotoučů 266 mm) velmi rychlý nástup, v podstatě stejný jako u moderních aut s konvenčními brzdami. Standardem u GTi bylo už tehdy také ABS.

BX GTi 16V dodnes učaruje svou kabinou. Ta není nijak luxusní, avšak už jen pohled na úžasná anatomická semišová (na přání mohla být kožená) přední sedadla budí nadšení. A usednutí do nich ukáže, že jsou sice měkčí, ale ne tak, jak bývalo běžné u soudobých běžných francouzských aut. Pozice za volantem je ale vyloženě dobová. Skvělý tříramenný volant je trochu naplocho a dost nízko. A také je dále od těla. Přístrojový štít obsahuje také ukazatel tlaku a teploty oleje, stejně jako po každém otočení klíčku zobrazí množství oleje.

Jízda s BX GTi 16V je neskutečně poutavá. Samotné převody pětistupňové skříně nejsou zase tak lehké. Vždyť i čtyřka je do rychla. Jenže stálý převod činí 4,428 : 1, a je tedy naopak nezvykle krátký. Celohliníkový motor se vytáčí tak rychle jako jen málo čtyřválců historie. Občas jsem měl pocit, jako by snad ani neměl setrvačník anebo jen nějaký lehoučký jak závodní motor. Síla v nízkých otáčkách je spíše sympatická, to ale nikterak nevadí, neboť velmi rychle dosáhnete středního pásma a v něm je už dynamika zcela suverénní.

Opojná je zejména gradace výkonu s otáčkami, navíc kolem 4800 dojde ke skokovému zvýšení tahu a motor pak letí až do 7000/min jak splašený. A při tom vyluzuje úžasný zvuk, který vás k vytáčení stále pobízí. Jako důkaz, že jde o opravdu sportovní motor, uvádíme maximum točivého momentu u verze bez katalyzátoru 177 N.m až při 5000/min. Jenže sportovní BX nadchne také jízdními vlastnostmi, když nabízí velmi přesné řízení s 2,83 otáčky volantu mezi rejdy a převodem 15,5:1. Je opojné, jak volant v rukách pracuje, jak se auto s lehkostí vrhá do zatáček a jak se prostě příjemně řídí. Opět dokazuje, jak úžasné podvozky měly v 80. a také v 90. letech vozy skupiny PSA.