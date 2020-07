Luxusní Hyundai Palisade teď koupíte i v Česku. Stojí méně než Škoda Kodiaq RS

Světové značky automobilů se na všech trzích pochopitelně nemohou chovat stejně. Důvodem je většinou legislativa. Některé masivní motory se tak prodávají například jenom v Americe a Evropa tím pádem ostrouhá. To se samozřejmě promítá i do nabídky automobilů. Třeba u nové corvetty to vypadalo, že se sem kvůli emisím vůbec nepodívá. Až po dlouhé době svitla naděje a po ještě delší době se zájemci i z České republiky už mohou začít těšit na první kousky.

Nemusíme se ale dívat jen na vysoce výkonné vozy. I takový Hyundai se v Americe chová jinak. Korejci mají v nabídce motorů rodinu vidlicových šestiválců Lambda, které se osazují do luxusních korábů Genesis a jeden byste našli i v sesterské Kie K900, korejské odpovědi na Mercedes-Benz třídy S.

V české nabídce Hyundaie šestiválec nenajdete. Největší model Santa Fe je aktuálně k mání se vznětovým čtyřválcem 2.2 CRDi o výkonu 147 kW (200 koní). Dříve, když byl model Santa Fe v druhé generaci, byl k mání žíznivý motor 2.7 V6, který jste mohli mít i v sedanu Sonata či v Kie Magentis. Když tak o nějakém americkém Hyundai píšeme, často se ozvou někteří čtenáři, že bychom na našem trhu takové auto potřebovali.

Nyní už to není jen zbožné přání. Kdo chce pořádně velký Hyundai se silným motorem, může se obrátit na ostravského prodejce vozů Impexta, který se mimo jiné zabývá i prodejem amerických automobilů. V jeho nabídce přistál Hyundai Palisade. Jde o největší SUV značky, které má rozvor 2900 mm a na délku měří 4981 mm.

V zahraničních médiích sklízí chválu a dostává vysoká hodnocení. Na webu cars.com má vůz na základě 166 recenzí průměrné hodnocení 4,6 z 5. Palisade odveze až osm cestujících a má pro ně připravenou luxusní výbavu, mezi kterou se řadí i třízónová klimatizace, odvětrávaná sedadla, head-up displej, monitorovací systém okolo celého vozidla, panoramatická střecha či vyhřívaný volant.

Centrem zábavy je 12,3palcový infotainment a informace o jízdě řidiči předává 10,25palcový digitální přístrojový štít. Protože mají Američany rádi zastávky u rychlého občerstvení, najdete uvnitř celkem šestnáct držáků na nápoje.

Pohání jej již výše zmíněný šestiválcový motor z rodiny Lambda o objemu 3,8 litru. V Palisade dosahuje výkonu 217 kW (291 koní) a 355 N.m točivého momentu. Kousek ve výbavě Ultimate, jejíž vybrané prvky zmiňujeme v předchozím odstavci, koupíte za 1.595.000 Kč.

Ve zmíněné ceně již máte veškeré další poplatky, které souvisejí se zprovozněním amerického auta v Česku - přeprava, pojištění přepravy, přístavní poplatky EU, přestavba světel, poplatky za testy a homologace, vystavení technického průkazu atd. Pokud se budeme bavit o základním modelu (31.975 dolarů), tak čistě v přepočtu vás jeden kousek vyjde na 796.605 Kč.

Po zahrnutí poplatků je pak celková cena podle kalkulačky dovozce 1.323.630 Kč. Pro srovnání jen uvedeme, že menší a již odchozí Škoda Kodiaq RS Challenge, česká představa o solidním SUV, stojí o více jak 60 tisíc více. Přímé srovnání obou vozů by přitom nebylo fér. V nabídce dovozce samozřejmě nejste limitováni jen tímto vozem. Pokud chcete přičichnout ke skoro osmi stům amerických koní, objednejte Mustang GT500.