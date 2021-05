Luxusní Genesis vstoupí do Evropy ještě letos. Má se konkurence začít potit?

O příchodu korejské automobilky Genesis do Evropy se hovoří již delší dobu. Luxusní odnož mainstreamového Hyundaie tak nyní oficiálně potvrzuje, že se na náš kontinent podívá v létě tohoto roku. Řadu modelů na našich silnicích už sice můžete potkat, ale jedná se o individuální dovoz.

Genesis na náš trh vstoupí v červnu s modely G80 (sedan) a GV80 (SUV). G80 je rivalem třeba pro BMW řady 5 či pro Audi A6. Má pohon zadních či všech kol a tři možnosti motoru. Základní čtyřválec o objemu 2,5 litru produkuje 304 koní a větší šestiválec o objemu 3,5 litru produkuje 380 koní.

K dispozici je i diesel 2.2 CRDi, který je sice skromný výkonem (210 koní), ale zase to vyváží přívětivou spotřebou. Všechny motory jsou spárované s osmistupňovou automatickou převodovkou. SUV GV80 pracuje se stejnými specifikacemi, jen si ho se silnějším benzinovým motorem nemůžete objednat jen jako zadokolku.

Krátce po G80 a GV80 dorazí i menší dvojice G70 a GV70, tedy rivalové pro BMW řady 3 a BMW X3. G70 na kompletní informace ještě čeká, v září totiž prodělal facelift. Automobilka ale zmínila dvakrát přeplňovaný motor o výkonu 365 koní. Ideální soupeř pro BMW M340i xDrive.

No a krátce po uvedení těchto modelů nás čeká ještě elektrifikovaná verze G80, jejíž příchod jsme předpovídali už při jejím představení na šanghajském autosalonu. První vlna expanze do Evropy proběhne v Německu, Velké Británii a Švýcarsku. My si ještě chvilku počkáme.

Řekněme si na rovinu, že pro Genesis existují v Evropě dva scénáře. Buď se stane okrajovým zbožím pro fajnšmekry, jako to vidíme u Lexusu, Alfy Romeo a Jaguaru, nebo se mu podaří se prosadit a začne zatápět pod kotlem zavedeným značkám. Historie napovídá to první, zlepšující se pověst Hyundaie ale to druhé.