Luxusní DS 4 je konečně na českém trhu. Uvnitř může mít špičkové HiFi, ale pozor na cenu

Stěžejní model luxusní francouzské automobilky DS se konečně dostal na české silnice. Co si pro tuzemské zákazníky nachystal?

Model DS 4 se objevil v roce 2013. V roce 2021 tak přišla řada na druhou generaci, která debutovala začátkem února. Ta již stojí na platformě EMP2 a sdílí tak základy se sesterskými modely D7 Crossback a D9, ale také třeba s novým Peugeotem 308. Vůz vyráběný v Německu na sebe již všechno vyzradil během debutu. Poprvé jsme se s ním svezli v září a oznámení českých cen následovalo těsně před koncem roku.

Vůz si již můžete prohlédnout u všech autorizovaných dealerů v Praze, Brně a Ostravě. Čtvrtá modelová řada automobilky se zařazuje do prémiového segmentu nižší střední třídy a ráda by se zalíbila i firemním zákazníkům. České zastoupení si tak připravilo program operativního leasingu Relax, kdy můžete mít třeba základní verzi Bastille za 8047 Kč při nájezdu 80.000 km za 4 roky.

DS 4 startuje na částce 720.000 Kč s motorem 1.2 PureTech 130 a již zmíněnou výbavou Bastille, kde můžete očekávat 17palcová kola, dešťový a světelný senzor, dvouzónovou klimatizaci, podélně i výškově nastavitelný volant potažený kůží, 10palcový infotainment s podporou zrcadlení chytrých telefonů. Na základ slušné. Výčet cen za jednotlivé výbavy a technické údaje motorů najdete v tabulce dole.

Pokračovat samozřejmě můžete dál, nejvyšší varianta Rivoli Cross vyjde s tímto motorem na 970.000 Kč a tady už vás čekají třeba Matrix LED světlomety, vrstvená boční okna s reflexním efektem či černé kožené čalounění. Za příplatek 30.000 Kč pak určitě stojí audiosystém Electra od výrobce Focal, který má 14 reproduktorů a disponuje výkonem 690 W.

Pozor ale, s tímto systémem nelze mít rezervu (kvůli subwooferu). Bacha také na cenu, protože ve výbavě Performance Line za něj nedáte 30, ale 114 tisíc korun. Focal je francouzská společnost a s tamními výrobci aut často spolupracuje. Jedná se o světovou špičku a kdo by od ní chtěl kompletní soupravu třeba do obýváku, klidně ho to bude stát jako celé auto.

DS si u modelu 4 prozatím drží široké rozpětí pohonných jednotek. Pro cestovatele je třeba v nabídce diesel 1.5 BlueHDi o výkonu 130 koní. Benzinové motory jsou dva, zážehový tříválec 1.2 PureTech 130 doplňuje ještě čtyřválcová šestnáctistovka ve dvou výkonových provedeních - PureTech 180 a 225. Všechny motory jsou spárované s osmistupňovým automatem.

Pro moderní ekologické řidiče je připravena plug-in hybridní varianta E-Tense 225, která kombinuje čtyřválcovou šestnáctistovku o výkonu 180 koní s elektromotorem o výkonu 110 koní. Kombinovaný výkon činí 225 koní a akumulátor o kapacitě 12,4 kWh slibuje dojezd na jedno nabití až 55 kilometrů.

Za dva roky můžeme očekávat i příchod čistě elektrické varianty. Ostatně automobilka slíbila, že bude od roku 2024 čistě elektrická. Bude tak jednou z prvních v Evropě. Neznamená to ale, že máte na nákup zmíněných motorizací jen dva roky. Budou se prodávat souběžně, jen už se nebudou představovat nové vozy se spalovacími motory.

DS 4: Technické údaje a české ceny Motor PT130 PT180 PT225 BlueHDi 130 E-Tense 225 Zdvihový objem [cm3] 1199 1598 1598 1499 1598 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Max. výkon [kW/min] 96/5500 133/5500 165/5500 96/3750 165 Toč. moment [N.m/min] 230/1750 250/1650 300/1900 300/1750 360 Převodovka 8A 8A 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 210 230 235 203 233 Zrychlení 0-100 km/h [s] neudáno 8,0 7,9 10,9 7,7 Spotřeba [l/100 km] 5,9-6,0 6,5-6,7 6,6-6,9 4,8-4,9 1,3-1,4 Provozní hmotnost [kg] 1353 1420 1419 1414 1653 Cena Bastille [Kč] 720.000 - - - - Cena Bastille+ [Kč] 745.000 - - 795.000 - Cena Performance Line [Kč] 835.000 915.000 - 885.000 1.115.000 Cena Performance Line+ [Kč] 925.000 1.005.000 1.055.000 975.000 1.205.000 Cena Trocadero [Kč] 860.000 940.000 - 910.000 1.140.000 Cena Trocadero Cross [Kč] 880.000 960.000 - 930.000 1.160.000 Cena Rivoli [Kč] 950.000 1.030.000 1.080.000 1.000.000 1.230.000 Cena Rivoli Cross [Kč] 970.000 1.050.000 1.100.000 1.020.000 1.250.000