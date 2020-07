Luxusní americké SUV Fisker Ocean chce sdílet platformu se Škodou Enyaq

Znovuzrozená automobilka Fisker oznámila v březnu minulého roku elektrické SUV Ocean. Na začátku letošního roku následovalo oficiální odhalení a v roce 2022 by se měl vůz dostat do výroby. Fisker míří tento model proti Tesle, především proti modelům X a Y. Dojezd na jedno nabití má být až 482 km a zrychlení z 0 na 100 km/h má proběhnout za 2,9 sekundy. Více informací najdete zde.

Momentálně se řeší platforma, na které by mělo SUV stát. První prototyp z letošního roku využíval modulární platformu pro elektromobily MEB od koncernu VW. Podle všeho by bylo vedení značky Fisker rádo, kdyby to tak zůstalo i u produkční verze vozu. Tuto platformu najdete v rodině Volkswagenů I.D., Škodě Enyaq či Audi Q4 e-tron.

Volkswagen se již dříve nechal slyšet, že by tuto platformu rád sdílel i s ostatními výrobci, čehož se jako jeden z prvních chytl Ford, který platformu použije pro nový crossover. Koncern se ovšem nebrání ani spolupráce se startupy a menšími společnostmi. První vlaštovkou byl německý startup e.Go Mobile, který chtěl vyrábět malé elektromobily do města. Firma se však bohužel dostala do insolvence.

Důvěra koncernu v tyto projekty tak pořádně zakopla. Podle posledních informací se ale platformy MEB v automobilech Fisker nejspíš skutečně objeví. Koncern potvrdil, že prototyp Fiskeru Ocean stojí na platformě MEB. Finální rozhodnutí pro sériovou výrobu prý však ještě úplně nepadlo.

Na závěr se hodí dodat, že automobilka Fisker se nemusí bát nedostatku financí. Podle posledních informací dostala investiční injekci ve výši 50 milionů dolarů, kterou poskytl miliardář Louis Moore Bacon a jeho investiční společnost Moore Strategic Ventures.