Vypadá to, že na minulost se budeme moci díky moderním technologiím koukat ještě detailněji než kdy dříve. Stále častěji se totiž někdo ujme renovace starých dobových záběrů, které v tomto případě pomocí neuronové sítě převede do mnohem kvalitnější podoby hodné dneška.

To je případem i Dennise Shiryaeva, jenž různými algoritmy převádí staré záběry do moderní kvality a dopočítává chybějící snímky a pixely. Nyní se pustil rovněž do úpravy záznamu jízdy lunárního Roveru po povrchu Měsíce v dubnu 1972.

Vůbec poprvé se tak můžete na krátké video posádky Apolla 16 podívat v rozlišení 4K a frekvenci 60 snímku za sekundu. Shiryaev použil k renovaci již dříve upravené a stabilizované záběry, což nepochybně vylepšuje samotný dojem z videa svou plynulostí.

Výsledkem je tak nebývale živý a čistý pohled na testování Lunar Roving Vehicle (LRV) na povrchu Měsíce, společně s původním komentářem posádky výpravy. Pro zajímavost, rover tehdy dosáhl na povrchu rychlostního rekordu 17 km/h. Nakonec s ním posádka najezdila celkem 26,7 kilometru.

