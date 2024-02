Louis Renault zachránil tisíce Francouzů před deportací. Přesto ho označili za kolaboranta

Automobilka Renault nemá jméno odvozené od záludné složeniny nebo mýtické postavy. Jde o příjmení bratrů, protože původně šlo o rodinný podnik. Podmínky pro vznik mohly být lepší. Za automobilkou s původním názvem Société Renault Frères stál mladý Louis Renault, který měl s konstrukcí automobilů značné zkušenosti. Se svým prvním vozem Voiturette 1CV zaujal veřejnost, když díky chytře navržené přímé převodovce dokázal vyjet strmou ulicí Rue Lepic až na Montmartre. To bylo 24. prosince a prý ještě ten den získal 12 objednávek.

Ze svého patentu kloubového hřídele získal dost financí na založení vlastní značky. K tomu došlo 25. února 1899. Louis sice Renault založil, ale nadále se chtěl věnovat vývoji, proto vedení společnosti přenechal starším bratrům Ferdinandovi a Marcelovi, kteří měli s takovou pozicí zkušenosti z otcovy továrny na textil.

V rámci propagaci firmy se Louis s Voiturettou účastnil mnoha motoristických soutěží, z nichž řadu vyhrál. Snaha o zviditelnění se přinesla v prvním roce 71 objednávek. Tou dobou využíval motory De Dion-Bouton, ale už v roce 1903 posílil pozici Renaultu výrobou vlastního dvouválcového motoru, z něhož se vyvinul úspěšný čtyřválec. S novou koncepcí vyhrál Marcel závod Paříž-Vídeň, což opět posílilo reputaci značky. Bohužel, Marcelovi se staly závody mezi slavnými městy osudným, a ještě téhož roku zahynul při tragické nehodě na eventu mezi Paříží a Madridem. Otřesený Louis v dalších závodech přenechal místo za volantem jiným mistrům, což umožnilo Renaultu v motorsportu nadále vzkvétat.

V roce 1905 Renaulty zaplavily ulice Londýna a Paříže, když automobilka získala obrovskou zakázku od Société des Automobiles de Place na výrobu taxíků založených na modelu Renault AG1. V roce 1908 už roční produkce narostla na 3575 vozů a Renault se stal největší automobilkou v zemi. Louis řadu efektivních postupů odkoukal od Henryho Forda během své návštěvy v USA.

Přibližně 4000 taxíků sehrálo důležitou roli během první světové války, když vozily vojáky na frontu. Toto období bylo sice smutné, ale Renaultu přineslo přes 30 vládních zakázek na výrobu sanitek, nákladních vozů, leteckých motorů, munice, tanků a dalších produktů.

Tou dobou už byla automobilka plně v rukou Louise, jelikož v roce 1909 podlehl dlouhé nemoci druhý starší bratr Fernand. Navzdory těžkému období dokázal automobilku vést k dalším úspěchům. Po přejmenování na Société des Automobiles Renault se v roce 1924 poprvé objevil na přídi znak diamantu. Proč? Kromě užitkových modelů dělal Renault také luxusní osobní auta a se svojí pověstí si to mohl dovolit. Stále ale nezapomínal na výrobu malých a cenově dostupných vozů.

Stabilita a rozmanité portfolio Renault zachránilo během hospodářské krize v první polovině třicátých let. Zatímco výroba osobních automobilů klesala, traktory si udržovaly stabilní odbyt a dorovnávaly zisky.

S příchodem druhé světové války nastaly Louisovi krušné časy, kdy stál doslova mezi dvěma mlýnskými kameny. Francií a Německem. Zdroje se ve výkladu liší, což se vzhledem k delikátnosti dá pochopit. Louis byl obecně proti konfliktu. Po kapitulaci Francie čelil těžkému rozhodnutí. Podlehnout Německu by znamenalo přesunout výrobu a své pracovníky na východ, což nechtěl. Zvolil, proto výrobu armádní techniky pro nacisticky orientovanou domácní stranu „French Vichy“. Dodal jim přes 30.000 vozidel.

Po osvobození Francie byl zatčen a označen za kolaboranta. Co na tom, že zachránil tisíce svých zaměstnanců před nucenou deportací do Německa, kdyby fabriku přesunul. Vzhledem k podlomenému psychickému i fyzickému zdraví byl přesunut do nemocnice a následně pobýval v pečovatelském domě. Podle dokumentace krátce na to zemřel na urémii, ale jeho manželka s odstupem deseti let řekla, že podlehl násilnému chování stráží. Renault byl znárodněn a přejmenován na Régie Nationale des Usines Renault.