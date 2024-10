Lotusy Eletre budou pracovat pro Uber. Šetření emisí odmění jízdami na 10 let zdarma

Svézt se z hospody domů supervýkonným SUV od Lotusu? V Londýně to je během podzimu zcela možné, a to za cenu normální jízdy.

V rámci propagace svého luxusního elektrického modelu Eletre si Lotus doma v Británii připravil zajímavou akci. Mezi dostupnými vozy přepravní služby Uber najdou zákazníci v Londýně nově i řidiče používající právě nejnovější SUV. Není překvapením, že celá spolupráce hledí především na prezentaci bezemisní přepravy v britské metropoli, kde už nyní patří téměř 30 % z najetých kilometrů vozů Uber právě elektromobilům.

Lotusy Eletre budou v aplikaci služby dostupné v „zelené“ kategorii Uber Green. Zlákat zákazníky k využití elektrického SUV má přitom i soutěž – cestující, který do konce listopadu takzvaně „ušetří co nejvíce emisí“ opakovaným využíváním elektromobilů k přepravě, na rozdíl od volby normálního spalovacího vozu, vyhraje na dalších deset let bezplatné jízdy ve vozech Uber Green.

Flotilu SUV britské značky bude spravovat firma Otto Cars, která v Londýně soukromě pronajímá vozy právě řidičům pracujícím pro Uber. Už nyní se přitom společnost zaměřuje výhradně na nabídku elektromobilů a hybridů, které mají v rozsáhlých nízkoemisních zónách Londýna jasné výhody oproti čistě spalovacím vozům.

Pro mnohé zákazníky Uberu v Londýně tak bude určitým překvapením, když si v řadě vozů od Tesly, MG, Kie či Škody budou moci objednat i super elektrické SUV, které již v základní specifikaci produkuje výkon 450 kW (612 k), v té nejsilnější pak až 675 kW (918 k). Pro popojíždění ucpaným centrem města však přijde vhod především luxusně pojatý interiér SUV.

Uber Green, který byl poprvé spuštěn v centru Londýna v roce 2021, umožňuje zákazníkům rezervovat si jízdu s „nulovými emisemi“ za stejnou cenu jako v případě standardní jízdy v kategorii UberX. Řidiči používající elektromobily v rámci Uber Green také vydělávají za přepravu zákazníků o 10 % více ve srovnání s UberX. I proto není divu, že v prostředí britské metropole přecházejí řidiči Uberu za volant elektromobilů mnohem rychleji než běžní motoristé.