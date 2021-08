Lotus Type 62-2 by Radford už oficiálně! Až 608 koní, ale žádný posilovač řízení

Automobilový týden v Monterey dále chrlí zajímavé premiéry luxusních a sportovních aut. Poprvé se zde naživo ukázal Lotus Type 62-2 by Radford, což je moderní pocta klasickému Lotusu Europa typu 62. Vystavený kus je oděn do barev společnosti Gold Leaf, která se stala sponzorem Lotusu v F1 v sezoně 1968. V jejích barvách jezdili Graham Hill na typu 49B nebo Emerson Fitipaldi a Jochen Rindt na Lotusu 72 v sezoně 1970.

Speciální verze Type 62-2 by Radford Quail Edition má unikátní lízátko vpředu, brzdiče AP Monobloc s karbon-keramickými kotouči a kola Dymag z uhlíkového kompozitu. Ukazuje tak to nejlepší, co se dá na tento speciální sporťák navěsit. Výrobce také zveřejnil detailnější technické specifikace tří připravovaných verzí.

Všechna provedení pohání kompresorový 3,5litrový šestiválec – v základním modelu Classic má 321 kW (436 k), střední verze Gold Leaf přidává lepší písty, ojnice a vačkové hřídele. Její výkon je krásných 373 kW (507 k).

Vrcholná specifikace JPS díky lepšímu kompresoru Harrop TVS1900 dává 447 kW (608 koní). Obě silnější verze mají plně nastavitelné ABS a kontrolu trakce a dutou hnací hřídel, nechybí jim ani mechanický samosvor. Pro neředěné zážitky za volantem nemá ani jedno provedení posilovač řízení. Ladění obstaral bývalý pilot F1 Jenson Button.

Výroba je plánována na 62 kusů, přičemž verze Gold Leaf vznikne v pouhých dvanácti exemplářích. Skvělou zprávou je, že polovina z tohoto množství již zná své budoucí majitele. Ti se mohou na své nové sporťáky těšit již v příštím roce, výroba začne ještě letos.