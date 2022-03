Lotus Emira ve verzi First Edition je nově k mání s čtyřválcem od AMG. Výbavou opravdu nešetří

Rozhodování mezi šesti a čtyřmi válci bývá u sporťáků dost jednoduché, ale i slabší provedení nové britské placky má co nabídnout - zvlášť v této cenově výhodné verzi.

Dá se čekat, že o poslední model Lotusu se spalovacím motorem bude mezi milovníky lehkých sporťáků velký zájem. Souběžně s výrobou Emiry, která se představila v polovině minulého roku, totiž britský výrobce na konec tohoto měsíce oznamuje premiéru elektrického SUV s označením Type 132, které ho společně s hypersportem Evija uvede do nové bezemisní éry. Sama automobilka prozradila, že o model Emira First Edition s šestiválcovým motorem je velký zájem a objednávky z celého světa se jen hrnou.

Zaváděcí výbava First Edition je nyní v konfigurátoru i s druhou možností pohonu. Nám již známé šestiválcové provedení s tříapůllitrem Toyota 2GR-FE a kompresorem nyní doplní dvoulitrový motor M139 od AMG. Ten je (jak Lotus nezapomíná připomenout) nejvýkonnějším čtyřválcem, schváleným pro silniční provoz. Akorát ne v Emiře. Zatím co v Mercedesu-AMG A45 S 4Matic+ disponuje 310 kW (421 k) a 500 Nm, zde má „jen“ 268 kW (365 k) a 430 Nm.

U sporťáku s hmotností zhruba 1,4 tuny by to ale mělo stačit na slušné svezení - dle předběžných dat je totiž řadová čtyřka v disciplíně 0-100 km/h stejně rychlá, jako šestiválec: 4,2 sekundy. Motor je vyráběn přímo pro Lotus a má řadu odlišností od jednotky v Mercedesech kvůli svému uložení uprostřed a charakteru, který odpovídá britské značce. Společně s AMG byla vyvinuta také osmistupňová dvouspojková převodovka – majitelům šestiválce musí stačit o dva stupně méně u automatu i manuálu.

Provedení First Edition si můžete objednat s cestovním i sportovním odpružením. Na výběr je z šesti laků, které můžete doplnit tmavými exteriérovými prvky buď jen ve spodní části karoserie, nebo i tmavými zrcátky a střechou. V nabídce jsou tři druhy disků, čtyři barvy brzdičů a několik provedení vnitřku s kůží či Alcantarou. Dále si můžete dopřát systém Homelink pro ovládání garážových či vjezdových vrat nebo domácího alarmu, sledovací systém nebo zatmavená skla. To vše bez příplatku.

Standardní výbava modelu First Edition je samozřejmě bohatá: vyhřívaná sedadla stavitelná v dvanácti směrech, digitální přístrojový štít a infozábavní systém s pořádným audiosystémem, parkovací senzory a tak dále. Pro německý trh je cena stanovena na 81.995 euro, tedy zhruba dva miliony korun. Do nabídky by v dohledné době měl dorazit i čtyřválec „v holotě“ se základní cenou zhruba 1,7 milionu korun.