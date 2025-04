Lotus Elise S1 přijíždí jako off-roadová Safari hračka. Britská firma už chystá omezenou výrobu

Scéna off-roadových sporťáků a přesněji takzvaných „Safari“ přestaveb je očividně stále silná. Od nového britského start-upu Get Lost, který založil automobilových fotograf George Williams (známý jako GFWilliams), nyní přijíždí unikátní terénní provedení Lotusu Elise S1. O projekt jediného kusu z myšlenky nadšence přitom nejde, výroba omezené série pro zákazníky bude zahájena ještě během letošního roku.

První generace kultovního sporťáku od Lotusu se dočkala vlastně všech myslitelných úprav, které vozu zajistí schopnosti, a především zábavnou náturu, mimo zpevněné silnice. Od základu přepracovaný základ vozu stojí na zakázkově postavené konfiguraci podvozku, která světlou výšku povyšuje o 100 mm, nechybí jí vyztužení, ochranné ližiny a pochopitelně rallyová kola s vhodným obutím od Nankang.

Po stránce designu se karoserie Elise dočkala podstatného rozšíření s nástavci blatníků, výkonnějších LED světlometů (nehledě na dodatečnou světelnou rampu), dodatečné sání motoru je vyvedeno nad ochranný oblouk posádky, přičemž zadní část je chytře přepracována pro držák plnohodnotného rezervního kola.

S pohledem na první vytvořený exemplář je nakouknutí do přepracovaného interiéru s novými sedačkami jen částečné, stejně tak Get Lost zatím neupřesňuje úpravy na motoru – pouze s dodatkem, že „nová pohonná jednotka přináší výkon a spolehlivost, které u takového vozu skutečně chcete“. Modernější jednotka je zřejmě na místě, jelikož původní Elise S1 z 90. let ještě využíval čtyřválcové osmnáctistovky od Roveru. Samosvorný diferenciál a hydraulická ruční brzda nicméně projektu nechybí.

Za vznikem Safari Lotusu stojí podle firmy multidisciplinární tým pocházející z motoristického sportu, designových studií a automobilové produkce. Cenovka zákaznických vozů se na veřejnost zatím nedostala. S výhledem počátku výroby během letoška v tuto chvíli Get Lost sbírá případné rezervace od zájemců.

Zdroj: Get Lost | Zdroj videa: Lotus Lotus