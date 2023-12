Little Car Company se vytasí s další peckou! Zmenšený Bentley Blower testuje na třech kontinentech

V posledních dvou letech se portfolio britské společnosti The Little Car Company působivě rozrostlo. Na výběr máte Aston Martin DB5, Bugatti Baby II, Ferrari Testa Rossa a buggy Tamiya Wild One MAX. Nyní nabídku rozšiřuje další model. Tentokrát umožní The Little Car Company usednout za volant nejslavnějšího a nejhodnotnějšího Bentley všech dob, závodního modelu Bentley Blower z roku 1929, respektive jeho 85procentní repliky s mimořádnou autenticitou. Výrobce spolupracoval s Bentley's Heritage Collection, aby věrohodně replikoval jedinečné detaily vozu.

Největší výzvou bylo dodržení proporcí včetně hran a záhybů s ohledem na zachování dostatečného prostoru pro posádku. Lehké nebylo ani přizpůsobit regulím osvětlení vozu. Bentley Blower Jnr je vyrobený ručně z autentických materiálů a tvoří jej na 700 dílů. Dvoudílná karoserie stojí na karbonovém rámu a je potažena impregnovanou látkou. Kapota je zhotovena ručně pomocí tradičních technik a na místě ji drží kožené pásky.

K pohonu slouží 15kW elektromotor na zadní nápravě, který juniora rozpohybuje na 75 km/h. Ujet byste měli kolem 100 kilometrů, což na 550 kg těžké auto není špatné. Baterie s kapacitou 10,8 kWh a elektronika jsou uložené v zadní části. Věrný původní předloze je také podvozek s listovými pery a na míru vyrobenými třecími tlumiči. Brzdová soustava se skládá ze sady Brembo na přední nápravě, zadní si vystačí s bubny.

Ačkoliv jde o zmenšeninu, závěrečný testovací program skoro odpovídá dospělému autu. The Little Car Company připravila program na třech kontinentech, na nichž vozy ujedou na 8000 kilometrů. Výroba je naplánována na příští rok, ale už nyní je vyrobeno pět prototypů. Vzhledem ke svátečnímu času pojal výrobce testování jako vánoční misi. Ta začíná ve Švýcarsku výběrem správné vánoční borovice, kterou Bentley Blower Jnr přiveze na firemní večírek.