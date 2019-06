Lightyear One je revoluční elektromobil. Jeho zdroj energie je nevyčerpatelný

Lightyear je další z řady novátorských startupů, který chce prorazit s automobily. Řada těchto mladých projektů se zaměřuje na elektromobilitu. Stejně tak je tomu i v tomto případě, jen s tím rozdílem, že se vůz nemá nabíjet obyčejným způsobem, ale Sluncem.

Myšlenka vozu je tedy jasná. Elektřina do elektromobilů se totiž většinou bere na místech, která vůbec nejsou ekologická – v elektrárnách, a to většinou v těch tepelných. Model nazvaný jednoduše One má proto na střeše a kapotě solární panely.

Celková plocha panelů je pět čtverečních metrů a všechny jsou pokryty ochranným sklem. Lightyear tvrdí, že během slunečných dnů v Nizozemsku si dokáže vůz ze světla nabít baterii na 50 až 70 kilometrů.

Celková kapacita baterie by pak měla být až na 725 kilometrů. V případě, že zrovna nesvítí sluníčko, lze vůz dobít i z klasické zásuvky, a to až na dojezd 400 kilometrů. Pokud vám One připomíná Volkswagen XL1 je to dané tím, že stejně jako on se i Nizozemci podřídili aerodynamice.

Zatím jde samozřejmě pouze o prototyp. Společnost ovšem tvrdí, že produkci spustí v roce 2021. Startup již otevřel rezervace a o svůj kousek se přihlásilo už 100 zájemců.