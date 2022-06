Lidský faktor selhává i u Lamborgini. Kvůli výrobní vadě možná majitelé do svých vozů ani nenastoupí

I když výrobní proces automobilů je vyladěný do posledního detailu, ne vždy se vše povede podle plánu. Některé kusy Lamborghini Huracán mají drobnou závadu, která ale může způsobit vážné problémy.

Lamborghini řeší nový problém. Při kontrole kvality na montážní lince v italském závodu byla zjištěna závada mechanismu otevírání dveří na straně řidiče. Důkladná analýza dovedla tým ke zjištění lidského pochybení při montáži, což pomohlo vysledovat přibližný okruh potenciálně postižených vozů.

Podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) nemají dveře správně nasazenou bezpečnostní sponu lanka, která uvolňuje dveře při zatažení za vnější kliku. To přináší riziko při nehodě, kdy by se záchranáři nemuseli k řidiči zvenčí dostat. V méně dramatickém případě by majitel musel nastoupit přes místo spolujezdce, což při proporcích průměrného Američana může představovat problém. Minimálně by to vypadalo nedůstojně.

Postižena mohou být vozidla vyrobená mezi 2. až 9. květnem tohoto roku. Přesný počet není aktuálně známý, ale zcela určitě se týká 21 amerických majitelů Huracanu STO. Od 1. července bude Lamborghini vlastníky postupně kontaktovat a pozve je na servisní prohlídku, kde bude zkontrolována správná pozice spony.