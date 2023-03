Liberecká Perla baví videi ze silnic statisíce lidí. Prozradil nám, jak vidí české řidiče a co se děje na dashcam scéně

Jeho sestřihy odebírá téměř 80 tisíc sledujících, ta nejlepší videa vidělo skoro půl milionu diváků. Přinášíme rozhovor s jednou z hvězd tuzemské dashcam komunity.

YouTube kanál Liberecká Perla a jeho stejnojmenný tvůrce patří k nejsledovanějším tvůrcům videí, snímaných palubními kamerami v autech. Vedle sestřihů s chybami, přestupky, zvláštnostmi nebo nehodami se věnuje také recenzím kamer do auta a rozboru sporných situací v dopravě. Popovídali jsme si o řízení a řidičích, videích i české dashcam scéně:

AR: Jak se jezdí u Vás v Liberci nebo Jizerkách obecně? Jsou tam nějaká místní specifika, typické chyby nebo jak tu nejčastěji chybují turisté, lyžaři, návštěvníci odjinud?

Liberecká Perla: Upřímně je to jak kdy. Člověk někdy projede centrum Liberce tam a zpátky úplně bez problémů a jindy ani nestíhám ukládat záběry. Nicméně obecně mám spíše pozitivní zkušenosti. Asi nejhorším místem je pro lidi křižovatka Šalďák. Jakmile se na ní člověk ocitne úplně poprvé, tak je velká šance, že vjede do nějakého zákazu, nebo odbočí kam nemá. Občas na ní chybují i místní a není oblíbená ani mezi studenty autoškoly.

AR: A co třeba podnebné podmínky, zima? Jsou místní zvyklí a vědí jak se chovat, nebo je to jako v nížinách, kde se řidiči každý rok za volantem chovají, jako kdyby tu bílou věc viděli poprvé?

Liberecká Perla: O Liberci se říká, že buď prší a nebo jedete do kopce. Máme tu určitě více zimy, nicméně na sníh jsou experti spíše v Jablonci. Tam kolikrát mají metr sněhu a v Liberci je sotva centimetr. Dalo by se čekat, že řidiči už na to budou částečně zvyklí, nicméně je to každý rok to samé. Když nasněží, silničáři jsou překvapení a někteří řidiči se na tom snaží jezdit jako kdyby žádný sníh nebyl a pak to bohužel nekončí moc dobře. Já osobně si neprotažené silnice celkem užívám. Při takovém počasí se totiž ukáže, kdo je opravdu dobrý řidič. Velmi často takovou příležitost využiju a zajedu si na nějaké bezpečné parkoviště nasimulovat smyk a jak se při něm zachovat, abych na to v provozu byl případně připraven.

AR: Poznáte nebo odtušíte podle krajové registrační nebo typu auta, že s tím kterým řidičem bude na videu nějaká legrace?

Liberecká Perla: V dashcam scéně se obecně dělá legrace z takzvaných Úček - řidičů s ústeckou značkou. Člověk totiž málokdy potká Účko, které jede dobře, respektive nejede jako typické Účko.

AR: Když sám videa natáčíte a určitě pořád sledujete spoustu hodin záběrů od fanoušků - v čem podle Vás čeští řidiči nehledě na kraj či značku auta nejvíce chybují?

Liberecká Perla: Záleží. V obci to budou jízdy na červenou nebo přednosti zprava. Mimo obec nebezpečné předjíždění a na dálnici zase levoproudařství a nesledování zrcátek. Obecně bych ale řekl, že řidičům chybí ohleduplnost, tolerování chyby nebo schopnost potlačit ego. Každý někdy v provozu udělal chybu, ale je extrémně důležité se k ní postavit čelem, přiznat si ji, omluvit se a poučit se z toho. Místo toho často vidím, jak se trubka druhého řidiče ještě dotkne a ten se začne vztekat a rozhazovat rukama místo uznání chyby a omluvy. Bohužel u některých extrémů to může vygradovat i například ve vybrzdění, vystoupení a následné napadení.

AR: Vy teď videa vydáváte prakticky každý týden. Jak dlouho trvá nasbírat do jednoho takového snímku dost materiálů? Kolik Vám toho tak celkem přijde za týden nebo měsíc a jak dlouho trvá se tím vším prohrabat?

Liberecká Perla: Už to bude zhruba rok, kdy mi trvá nasbírat záběry do videa přesně 0 minut. Dashcam obsah získal tak velkou popularitu, že mám od fanoušků tolik videí, že by to z fleku dalo třeba na 20-30 našlapaných kompilací. Navíc ty záběry neubývají, ale stále přibývají, a to i přes to, že většinu vyřadím a do videa se dostane jen to nejlepší. Myslím si, že týdně přijde v průměru nějakých 50-70 emailů. To ale neznamená 50-70 videí. Někteří pošlou něco speciálního jednou za rok, někdo mě zásobuje pravidelně každý měsíc několika videi. Mám na to už poměrně dobrý systém, jak videa procházet rychle a efektivně a následně je třídit, ale i tak to budou hodiny každý týden.

AR: Stává se třeba, že Vám někdo pošle video, ve kterém situaci zbytečně hrotí nebo jede nebezpečně, aby nějakou takovou "zajímavou" situaci vyvolal?

Liberecká Perla: Určitě se to stává. Neřekl bych, že to je nějak přehnaně často, ale pár takových videí přišlo. Nicméně většinou mám pocit, že to není kamerou, ale tím člověkem. Jinak řečeno, kdyby v autě neměl kameru, tak jede stejně, ale možná je to jenom můj pocit. Spousta videí může na diváka působit, že si pro nějakého chudáka autor schválně dojel, někde ho zavřel nebo něco podobného, ale je potřeba si uvědomit, že autokamery hodně zkreslují a druhý řidič se mu mohl schovat třeba jen za sloupek.

AR: Co by podle Vás mělo takové ideální dashcam video obsahovat, aby zaujalo? Máte na to nějaký specifický recept?

Liberecká Perla: Kvalitní obsah. Vždycky to byl primárně obsah. Není náhoda, že Jehla a Distributtor jsou nejúspěšnějšími dashcam tvůrci na českém internetu i přes to, že se střihem se ani jeden moc nemaže. Samozřejmě dobrý střih může videu pomoct, nebo horší záběry o něco zlepšit, a byli na YouTube tací, kteří měli super střih, ale obsah nestál za nic, a taky se jim podařilo do určité míry „uspět“. Osobně si ale myslím, že to není vždy jenom o videu, ale o přístupu toho tvůrce. Je to neustálá práce, je potřeba disciplína a vášeň a bohužel spousta tvůrců je v začátcích demotivovaných, že se na jejich videa dívá málo lidí, a proto skončí. A tito lidé to bohužel nedělali proto, že by je to bavilo, ale proto, že chtěli zhlédnutí, peníze nebo něco podobného a nedivil bych se, kdyby se museli „dokopávat“ ke střihu. Pokud někdo má takový přístup a navíc hned v začátku, tak je to zaručená cesta k neúspěchu. Mě kdyby to nebavilo, tak už to dávno nedělám a to, že si můžu jít sestříhat video, beru jako zábavu.

AR: Vaší hlavní platformou je YouTube, hrají při střihu a výběru záběrů nějakou roli třeba (auto)cenzura, demonetizace videí nebo nějaká jiná omezení, která YouTube má kvůli „závadnému“ obsahu?

Liberecká Perla: Určitě. Toto je zase část tvorby, která extrémně demotivuje mě. Bohužel už jsem musel pár videí úplně smazat z různých důvodů, některá zase byla věkově omezená nebo YouTubem zablokovaná. Je to pro mě extrémně demotivující když se dělám několik desítek hodin s videem, pak ho nahraju a ono musí z nějakého důvodu zmizet. I proto jsem v nedávné době založil herohero (platforma pro přístup k placenému obsahu, pozn. red.), abych na YouTube nebyl tak závislý. Nechci brát nesmyslné placené propagace a toto se mi jevila jako zajímavá volba, nicméně zrovna s velkým úspěchem se neshledala.

AR: Koho z české scény rád sledujete a jaké jsou mezi vámi v top třídě vztahy? Srandičky a pošťuchování, rivalita nebo třeba něco mezi?

Liberecká Perla: Když Liberecká Perla ještě neexistovala, tak jsem sledoval snad všechny dashcamery, kteří v té době byli. Byl jsem schopný celý den prosedět u dashcam videí a druhý den koukat na ta stejná videa klidně znova. Bavilo mě to, učilo mě to ale dostalo se to do fáze, kdy jsem se sledováním dashcam obsahu nasytil a nyní mě v podstatě už nebaví ho sledovat, ale jen tvořit. Možná je to právě tím, že ho i sám dělám, možná je to tím, že na YouTube scéně už není dostatek kvalitních tvůrců, možná je to něčím úplně jiným. Nemám na to ani už moc času, občas si něco pustím, ale jestli trávím sledováním ostatních dashcam videí 10 minut týdně, tak je to hodně. Vždy jsem rád sledoval videa od Jehly, SledujCestu nebo Zbrojovák Dashcam.

Vztahy jsou různé. Záleží na člověku. Mám v dashcam scéně pár kolegů, se kterými si píšeme relativně často a považuji je i za své přátele, jedním takovým je například Táborská Hranolkářská. Nicméně s některými jsem si moc nesedl, ale to tak bývá všude.

AR: A jak tu funguje, když někdo rozešle třeba hodně povedený záběr všem? Když už ho nějaký kolega stihne zveřejnit dřív, mažete ho z výběru, nebo je to jedno?

Liberecká Perla: No to je blbý. Bohužel nejde sledovat všechny, spousta z nás vydává každý týden desetiminutová videa a sledovat a pamatovat si to je nereálné. Osobně na to mám ale docela dobrý fígl. Tím, jak mám těch záběrů spoustu, tak když mi někdo pošle video, je velmi pravděpodobné, že se u mě ohřeje několik týdnů nebo měsíců a když zveřejním sestřih třeba s půlročním zpožděním, tak si myslím, že to pak je bez problému.

AR: I když jste říkal, že teď nemáte moc čas a chuť cizí videa sledovat, je nějaký rozdíl mezi domácí a zahraniční dashcam scénou? Tedy kromě úzu ohledně názvů autorů?

Liberecká Perla: Zahraniční scéna je ještě extrémnější než tady, hlavně tedy v Polsku nebo v Rusku. Tam to jsou vyloženě kompilace jenom nehod nebo nějakých rvaček. Pak si člověk uvědomí, že u nás se vlastně zas tak špatně nejezdí. Spousta lidí má z mých kompilací trochu zkreslený názor, že jakmile vyjedou, tak budou potkávat to co na videích. Nicméně jde vyloženě jen o ty nejlepší výstřižky z reálného provozu. 99 % času se nic neděje a člověk si v klidu jede.

AR: Myslíte si, že by dashcam videa mohla být nejen zábava, ale i poučení nebo pomůcka pro bezpečnost? Že si třeba sledující nakoukají nějaké typické situace, budou více dávat pozor na kruhových objezdech, koukat do zrcátek než začnou předjíždět, dají preventivně nohu na brzdu když jim může někdo vjet nebo vběhnout do cesty atd.? Obecně více „skenovat“ situaci a sledovat, kde na ně může co vyskočit?

Liberecká Perla: Ano, určitě. Já osobně jsem se sledováním dashcam videí učil na autoškolu a řekl bych, že mi to pomohlo. A i nyní když jsem tvůrce, tak mi občas někdo napíše na email nebo do zpráv na Instagramu, že mu videa pomohla, že díky nim zvládl autoškolu a nebo že mu videa dala více informací než autoškola. Což je sice hezké, ale je to lehce k zamyšlení. Pár fanoušků mi poslalo i fotky a videa ze školy, kdy jim tam učitel v rámci nějaké bezpečnostní hodiny pouštěl moje videa. Takže určitě mohou plnit vzdělávací účel. Nicméně je důležité si uvědomit, že já lidem neříkám jak mají přesně řídit, od toho jsou právě ty autoškoly. Já se jim spíš snažím ukázat, jak neřídit, seznámit je s nejčastějšími chybami, aby se jich mohli v provozu vyvarovat.