Lexus výhodněji: Akce Business week přinese až třetinové slevy

Nyní již tradiční akce Business week se opět vrací se spoustou zajímavých možností, jak si pořídit Lexus za parádní ceny. Nabídka se týká nákupu za hotovost, operativního leasingu Kinto One i financování. Například kompaktní crossover LBX bude v rámci Business week k dispozici již od 649.000 Kč, případně v rámci leasingu od 8699 Kč měsíčně bez DPH. Model UX pak bude k mání od 899.000 Kč, případně 12.799 Kč měsíčně bez DPH.

Rodinné SUV Lexus NX s pohonem 4x2 se může pochlubit akční cenou již od 1.199.000 Kč a operativním leasingem již za 13.899 Kč bez DPH. Hybridní verze NX 350h s bohatou výbavou Executive Top a pohonem všech kol bude dostupná od 1.399.000 Kč, plug-in NX 450h+ pak za 1.499.000 Kč. Ještě větší RX 350h s pohonem 4x4 a výbavou Executive Plus v rámci Business week získáte již za 1.849.000 Kč, stejně vybavený plug-in hybrid pouze o sto tisíc korun dráže. Dobíjecí hybrid NX je v rámci operativního leasingu dostupný od 16.499 Kč měsíčně, RX od 21.699 Kč.

Při koupi lze využít financování Toyota Financial Services Kredit nebo Easy, u modelů NX a RX s akční úrokovou sazbou 0 %, u ostatních modelů 3,99 %. U produktu Kredit se dá zvolit flexibilní akontaci od 10 do 90 procent s rovněž flexibilní dobou trvání od 12 do 36 měsíců. Nehledě na způsob pořízení vozu získají zákazníci značky Lexus CCS kartu na palivo v hodnotě 20.000 Kč. Akční ceny Business week platí již od 17. února, samotná akce proběhne ve všech českých prodejnách značky od 10. do 16. března, přičemž pro zákazníky bude připraveno občerstvení a doprovodný program v duchu japonské pohostinnosti.