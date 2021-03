Lexus vrátil do auta gramofon. Zatím jen jako koncept, ale skutečně to funguje

Gramofon v autě je ideální příležitost k tomu, abyste si zničili svou oblíbenou desku. Jedna z nejčistších forem přenosu zvuku potřebuje ke správnému fungování určité podmínky, mezi nimiž rozhodně nejsou otřesy a přetížení. Přenoska je totiž na jednotlivé drážky desky jen lehce položená a nemá se čeho chytit. Jen ladně tančí po desce a uspokojuje vaše uši.

I samotná deska může mít problémy (narážky, nerovnosti vzhledem k vyšší teplotě lisování a další), rozhodně tak nepotřebuje, aby ji trápil ještě gramofon. Tato forma přenosu zvuku se ale v 50. letech minulého století stala tak oblíbenou, že bylo jen otázkou času, kdy se ji někdo pokusí dostat do auta.

Tak se také několikrát stalo, ale kvůli výše uvedeným problémům nápad nepřežil. Až do teď. Lexus představil nový koncept modelu IS s názvem Wax Edition. Na jeho vzniku se podíleli DJ Madlib, producent Kaytranada a společnost SCPS. Cílem bylo dostat bezpečně do vozu plnohodnotný gramofon.

Aby se gramofon dal v autě používat, dostal samostatnou stabilizaci, která eliminuje náklony a otřesy. Aby s tím měl ale systém co nejméně práce, vyladila automobilka i zavěšení vozu pro co nejkomfortnější jízdu. O reprodukci hudby se stará systém Mark Levinson se 17 reproduktory o celkovém výkonu 1700 W.

Gramofon je vyrobený v 3D tiskárně a umí přehrát desky o plné velikosti, tedy 30 cm. Lexus IS Wax Edition není na prodej a ani nebude. Bude se vystavovat na různých eventech jako ukázka toho, co je možné. Třeba se ale někdy v budoucnu objeví gramofon jako příplatková položka, uvidíme.