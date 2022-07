Radosti Velmi komfortní podvozek Luxusní a promyšlený interiér Svižný elektromotor Starosti Vysoká cena Zastaralá multimédia Pomalé nabíjení 7 /10

Elektrický derivát Lexusu UX se nejprve představil v roce 2019, nicméně s rostoucí sítí nabíječek se k nám dostal až před nedávnem. Je to první elektrický vůz této značky, ale nepatří k halo cars. Je to již známý městský crossover, který jen vyměnil konvenční a hybridní techniku za čistě elektrickou. Lexus na nás nyní chystá elektrickou ofenzivu, do které se pustil společně s mateřskou Toyotou, a to včetně nástupce supersportu LFA. Zbrusu nové elektromobily tedy budou a nebude jich málo. Má ale do té doby cenu se o tento elektrický Lexus vůbec zajímat?

Bingo!

Kdybych vás nechal hádat, jak Lexus svůj elektromobil udělal, určitě řeknete něco ve stylu: Dali do auta jeden elektromotor pro pohon předních kol, baterie bude mít kapacitu okolo 50 kW, na jedno nabití ujede auto zhruba tři sta kilometrů, a taky bude drahé, takže bude mít jako jeden z benefitů velmi bohatou výbavu. Však jsme přesně tento postup viděli u automobilek už několikrát. A já bych vám na to řekl: Bingo!

Lexus UX 300e dostal akumulátor o kapacitě 54,3 kWh, z čehož je 45 kWh využitelných. Baterie se skládá z 288 článků a je umístěna pod posádkou. Začíná někde pod koleny řidiče a končí pod sedákem cestujících vzadu. Pod cestujícími vzadu je baterie i u klasického hybridu, i přesto má však elektromobil větší kufr s objemem 367 litrů. Zvětšení tu bylo umožněno díky absenci měniče napětí.

Nabíjení má dva vstupy, z každé strany za zadními dveřmi. Vpravo je konektor Mennekes pro nabíjení střídavým proudem a auto si tudy dokáže vzít pouze 6,6 kW. Vlevo je vstup pro rychlé nabíjení DC, nicméně je k tomu potřeba řešení CHAdeMO, které není všude. Lexus uvádí v tiskové zprávě nabíjecí výkon tímto způsobem až 50 kW. Nám se podařilo na stanici od ČEZu dostat maximální výkon 42 kW.

V každém případě vám bude nabíjení typem AC trvat lehce přes osm hodin, což se hodí zákazníkům s wallboxem v garáží, a na stanici s rychlým nabíjením strávíte něco málo přes hodinu. Na plnou baterii slibuje Lexus dojezd 305 až 315 kilometrů, liší se to třeba dle velikosti kol. Při běžném cestování počítejte spíše s nájezdem okolo 250 km, časté výlety na dálnici a rychlejší jízda ale mohou váš dojezd snížit i pod 200 km.

Stejný, ale to nevadí

Zvenku i uvnitř je auto takřka totožné s běžnými verzemi. Také tedy platí, že vás v interiéru čekají poněkud zastaralá multimédia s ovládáním pomocí touchpadu, které není úplně přesné. Zároveň sice máte navigaci, ale její rozšířené funkce nepočítají s nabíječkami. Zato se můžete nechat navigovat k plnicím stanicím CNG, LPG a klasickým čerpacím stanicím. Vtipné...

Pobyt na palubě byl ale stejně konejšivý, jako tomu u vozů této značky bývá vždy. Kůže na sedadlech je velmi jemná, zpracování kvalitní a nešetřilo se detaily. Některé z nich jsou fajn, některé ne. Třeba bezdrátová nabíječka pro mobilní telefony je velmi špatně přístupná, na druhou stranu je ale vedle ní 12V zásuvka, kterou však na první pohled nevidíte. Je nutné panel stisknout a zásuvka se elegantně vysune. Mohli to vyřešit plastovou krytkou, ale to by nebyl Lexus.

Kabina je nicméně poměrně stísněná, a to především na zadních sedadlech, kde pro dva dospělé není příliš prostoru. Z pozice řidiče je ale všechno v pořádku a ovládání důležitých funkcí máte přehledně na dosah ruky. V nejvyšší výbavě se navíc můžete těšit z přítomnosti důmyslného audiosystému Mark Levinson, jehož aparatura se třinácti reproduktory je opravdu skvostná.