Lexus slaví 10 let supersportu LFA vystřihovánkou. Odkazuje tím na své výrobní mistry

Už je tomu deset let, co Lexus představil supersport LFA, který si svým zpracováním, detaily a především zvukem pramenícím z desetiválcového motoru podmanil svět. Exkluzivní a ručně vyráběný model odstartoval novou éru značky. Kdo ho chtěl, musel zaplatit minimálně půl milionu liber. Těchto šťastlivců je na světě jen pět set.

Japonská automobilka se rozhodla oslavit první kulatiny modelu poněkud netradičně. Tvrdí totiž, že nyní dává všem stejnou šanci si přesně toto auto postavit... z papíru. Není to poprvé, co Lexus přetransformoval své auto do papírového modelu, který jako by vypadl z prostřední dvoustrany ábíčka.

Papírové modely této značky jsme mohli vidět již v dubnu, kdy většina automobilek přinášela tipy a triky, jak se nezbláznit v karanténě. Lexus vsadil na papírové modely, protože má prý v tomto řemeslu silné kořeny, čímž naráží na origami, umělecké skládání papíru původem z Japonska.

Potenciální mistři výroby Takumi musí origami bravurně ovládat. Kandidáti mají například za úkol poskládat origami kočku pod devadesát sekund, a to vše nedominantní rukou. Lexus dává papírový model LFA ve čtyřech variantách. Nemusíte jej skládat devadesát sekund, podle automobilky to zabere jednu až dvě hodiny.

Modely nejsou nijak výrazně složité a najdete je v galerii. Na vybraném modelu stačí kliknout na lupu v pravém horním rohu a uložit obrázek do vašeho počítače. Pokud by vám něco nebylo jasné, Lexus přidal i návod.