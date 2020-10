Lexus se chce v Evropě zbavit dalších dvou modelů. Důvod vás asi nepřekvapí

Nedlouho poté, co jsme se dozvěděli, že modernizovaný Lexus IS již do Evropy nedorazí, přichází web Automotive News Europe s informacemi o osudu dalších modelů značky na starém kontinentu. Nízké prodeje ve srovnání s poptávkou po modelech SUV a crossoverů tak mají zapříčinit i konec Lexusů RC a CT.

„Je to rozhodnutí provedené na základě evoluce našeho portfolia. Když se podíváte na prodeje Lexusu v Evropě a na celosvětový trh, vývoj se stále více ubírá směrem k vozům SUV,“ uvedl webu nejmenovaný mluvčí z japonské automobilky.

Konec hatchbacku CT vlastně nikoho nepřekvapí. Skoro deset let starý model byl sice v minulosti silnou součástí nabídky značky, časy se ovšem mění. Od ledna do srpna letošního roku zde Lexus prodal 2344 kusů CT, což je vůči období minulého roku pokles o 35 %. Do snižujícího se zájmu samozřejmě promlouvá i stáří techniky, která se už Lexusu nevyplatí dále modernizovat.

Kupé RC je nepochybně stále atraktivním kouskem v nabídce značky, již příchod speciálních verzí jako třeba ostrého RC F Track Edition ale mohl nasvědčovat, že modelu nezbývá mnoho života. Prodej 422 kusů do letošního srpna je však mizivým číslem ve srovnání s SUV UX (10.291 ks), NX (7739 ks) a RX (3474 ks), kterých se prodávají řádově tisíce kusů.

Trochu překvapivě, limuzíny LS se Lexus v Evropě dle zdrojů publikace zatím nechce zbavit, ačkoliv jeho prodeje jsou ještě nižší (58 ks za stejné období). „LS je naše vlajková loď. I přes nízká čísla jde o model, který obsahuje mnoho inovací a funguje jako stavební kámen značky,“ dodal mluvčí.

Oficiální prohlášení o ukončení prodeje některých z výše zmíněných modelů však od evropského zastoupení Lexusu prozatím nezaznělo.