Od představení modernizovaného Lexusu RX čtvrté generace uplynulo už více než čtvrt roku, na náš trh se ale ještě oficiálně nedostal. Vůz, který vidíte na snímcích, a který jsem měl možnost si dnes dopoledne prohlédnout v sídle české centrály Toyoty, je předprodukční exemplář, a přestože se může na první pohled zdát, že facelift moc změn nepřinesl, opak je pravdou. Jen musíte vědět, kam se dívat.

Nejméně změn se odehrálo u sportovněji laděné verzi F Sport, která má stejnou masku chladiče jako před modernizací, a dokonce i stejná kola. Zadní svítilny dostaly novou grafiky a diodové světlomety disponují rotačními zrcadly v čočkách (BladeScan), které mají lépe odstiňovat ostatní účastníky provozu při jízdě se zapnutými dálkovými světly. Přibyly i nové barvy, včetně „vojenské zelené“ jako u crossoveru UX, místo leštěné ořechové výdřevy uvnitř bude matná a přibyly i dva nové odstíny kůže.

Uvnitř se toho měnilo docela dost. Jedním z pilířů je uspořádání interiéru. Praktičtější Lexus RX L si budete moci pořídit v šestimístné verzi, kdy prostřední řadu představují dvě samostatná elektricky posuvná sedadla. A protože si byl Lexus vědom faktu, že třetí řada na tom s prostorem pro nohy není moc dobře, bude možné zadní sedadla odsunout více dozadu.

Skoro to vypadá, jako by se Lexus vydal cestou BMW a jeho nového SUV X7, které také nabízí i šestimístné uspořádání. Navíc to není jediná podobnost s BMW. Lexus reagoval na výtky veřejnosti ohledně ovládání infotainmentu prostřednictvím sdruženého ovladače Remote Touch s charakteristickou myškou, a to dost razantním způsobem. Hlavní displej je teď zhruba o 15 centimetrů blíže řidiči a ovládá se dotykově, nicméně i tak zůstal na středovém tunelu touchpad a hardwarová tlačítka. BMW to má stejně a na rozdíl od ryze „dotykového“ Audi dává řidiči na vybranou.

Systém samozřejmě podporuje nejnovější hračičky z oblasti konektivity (Apple CarPlay a Android Auto bude možné nahrát i do dříve představených modelů), head-up displej toho zobrazuje zase o něco více a ve výbavě nechybí nejnovější balíčky systémů, díky kterým Lexus boduje v nárazových testech. Třeba systém, který vůz sám zastaví, pokud couváte z parkovacího místa, kolmo k vám se blíži další vůz a hrozila by kolize.

Hybridní pohon, kombinující 3,5litrový napříč uložený šestiválec, by-wire čtyřkolka E-Four a převodovka e-CVT (230 kW) zůstal zachován a nyní by měl být ještě lépe odhlučněný. Je také dost dobře možné, že zůstane v nabídce osamocen. Vystavený vůz sice měl pod kapotou přeplňovaný benzinový dvoulitr, který představoval další možnost volby. Byl o něj ale tak malý zájem, že jej české zastoupení Lexusu možná vypustí z nabídky.

Podle Lexusu je už nabídka modernizovaného SUV RX pro český trh téměř hotová, na kompletní ceník si ale musíme počkat. Předprodej bude spuštěn už brzy a oficiální start prodeje je plánová na listopad. Do té doby budou prodejci doprodávat skladové zásoby stávající verze před faceliftem, která je za nejnižší ceny v historii.

V rámci letní akce můžete pořídit Lexus RX450h 4x4 E-Four Executive za 1.549.980 Kč, což oproti standardní ceně představuje zvýhodnění 412.020 Kč. Vůbec největší slevu (487.620 Kč) získáte u vrcholného provedení 4x4 E-Four Luxury Sun, které je k mání za 1.834.380 Kč. Lexus RX po faceliftu by se u nás měl prodávat za ceny od 1,8 milionu Kč a prohlédnout si jej budete moci už od čtvrtka na výstavě Auta na náplavce 2019.