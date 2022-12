Radosti Bezkonkureční cena Bohatá výbava Luxusní interiér Snadné ovládání Starosti Méně sofistikované LED světlomety Nevýrazný zvuk motoru Brzy narazíte na limity podvozku 8 /10

Události posledních let měly na světový automobilový průmysl větší dopad, než se možná někomu zdá. Jenom co opadl strach z vyhynutí lidstva na následky pandemie čínské chřipky, došlo k ruské invazi na Ukrajinu a ve vzduchu najednou visela hrozba třetí světové války. K výpadkům dodávek čipů a kabelových svazků, kvůli kterým Škoda plní plochy skoro po celém Česku nedokončenými vozy, se přidaly další problémy. Třeba výpadky dílů pro motory 3.0 TDI koncernu Volkswagen či volanty vozů Audi. Ani jsme netušili, jak moc je evropský autoprůmysl na Ukrajině závislý...

Spousta automobilek se od Ruska distancovala. Mezi nimi i japonský Lexus, kterému se tak uvolnily výrobní sloty. Evropské zastoupení Lexusu toho využilo a objednalo asi tisícovku kusů modelu RX 300 4x4 čtvrté generace. Český Lexus z tohoto počtu ulovil zhruba pětinu a připravil akci, která se jen tak nebude opakovat. Vždyť kde jinde dnes koupíte luxusní SUV velikosti BMW X5 za cenu Kodiaqu RS? Správně, Lexus RX, o němž se dnes budeme bavit, stojí 1,4 milionu korun, tedy zhruba stejně jako ereso z Kvasin s pár příplatkovými prvky navíc, případně Enyaq iV s pohonem 4x4.

Sleva přes půl milionu!

Lexus je mimo jiné proslulý hybridními modely, za 1,4 milionu korun však počítejte s klasickým turbobenzinem prostým i té nejnižší úrovně elektrifikace. Nevím, jak vy, ale já jsem dosud moc často Lexusy RX s označením 300 na zadku a bez plaket Hybrid v Česku nepotkával. Speciální je i výbava Limited Edition, která však není výsadou turbobenzinu, ale je dostupná i u 3,5litrového hybridu 450h (od 1,65 milionu korun).

Rozhodně to není žádný holobyt, považte: 10 airbagů, LED světlomety (ovšem ty jednodušší bez technologie Blade Scan, tu má až verze Premium), kožené čalounění, vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla, dokonce elektricky nastavitelná v osmi směrech, vyhřívaný volant, automatická dvouzónová klimatizace, infotainment s 12,3palcovým displejem, DVD přehrávač, audio s 12 reproduktory, navigace, bezdrátová konektivita pro Apple i Android, 20palcová litá kola, bezklíčové odemykání a startování, elektricky ovládané víko kufru, inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí… Je toho dost, co? Vy si jenom vyberete barvu (32.000 Kč), případně ochranu exteriéru a interiéru Lexus ProTect (8900 Kč). To je vše, odjíždíte.

Pravda, minulá generace Lexusu RX už má své roky a ta nová, kterou jsem v září jako jeden z prvních novinářů na světě vyzkoušel v Kalifornii, je technicky o několik úrovní dál, design čtyřky je ale nadčasový a asi nejsem sám, komu i po letech připadá atraktivní. Navíc stáří je jednou z největších zbraní nejen tohoto vozu, ale třeba i současné generace Audi Q5. Proč? Protože drtivou většinu běžně používaných funkcí ovládáte klasickými tlačítky a nikoliv kdesi v infotainmentu jak je dnes (bohužel i u nových Lexusů) pomalu zvykem.

Asi nejvíce mě baví středová konzola s DVD přehrávačem a velkým panelem klimatizace a středový tunel s klasickým voličem automatu s klikatou kulisou. Lexus RX minulé generace s modernizací v roce 2019 dostal i dotykový displej posunutý blíže k posádce (pořád je poměrně daleko od řidiče), infotainment ale stejně můžete ovládat touchpadem. Digitální přístrojový štít tady nenajdete, ale to je to poslední, co by mě trápilo.

Sedíte v širokých sedadlech čalouněných jemnou kůží, která je i na středovém tunelu a loketní opěrce. Kolem sebe máte tolik prostoru, že byste ho mohli pronajímat a je tu tichoučko a voňavo. To je to, co mám na Lexusech rád hned pro jejich smysl pro detaily - třeba dokonalé dojezdy bočních oken, která těsně před dovřením zpomalí a měkce dosednou.

Tohle auto je moderní, ale ne příliš - používám konektivitu, která tady funguje skvěle. Klasický přístrojový štít je pořád to nejpřehlednější, co kdo vymyslel, a jednobarevný palubní počítač zobrazí všechny důležité údaje okamžitě. A když potřebuji navigovat, pustím si Waze. Lexus sice v ceníku píše cosi o prémiové navigaci, ale mapa už moc moderně nevypadá. Naproti tomu nové RX je topovka, naučit se jej ovládat vám ale zřejmě zabere mnohem více času než v případě „staré” dobré čtyřky.