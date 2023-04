Lexus přiveze do Evropy luxusní MPV! Zdánlivá bizarnost se už osvědčila jako skvělý nápad

Lexus a luxusní SUV? Tady takové spojení neznáme, ale v Číně taková kombinace funguje už více jak dva roky. S připravovanou modernizací se model LM podívá i do Evropy.

Když se řekne Lexus, většině z nás se ihned vybaví luxusní SUV, reprezentativní sedan, nebo extrovertní kupé (kabriolet). To poslední, co bychom od prémiové značky čekali, je osobní velkoprostorová dodávka, ale právě ta míří do Evropy.

Tohoto segmentu se Lexus chytil se záměrem nabídnout manažerům a movitým klientům s řidičem alternativu k tradičním sedanům či SUV. Nakonec, zkratka LM odvozená od anglického „Luxury Mover“ mluví za vše. Nápad to není vůbec špatný, protože jen těžko najdete více místa pro uspořádání meetingu během cestování. Navíc Toyota disponuje modelem Alphard, takže základ Lexusu ležel jen o „garáž vedle“.

V Číně není LM žádnou novinkou, představilo se tam na autosalonu v Šanghaji v roce 2019 a jeho výroba naběhla v následujícím roce. Brzy (18. dubna) se na stejném místě představí jeho modernizovaná verze, která poprvé dorazí i na vybrané evropské trhy, přičemž Velká Británie bude mezi prvními.

Automobilka s předstihem uvolnila pohled na zadní sloupek s výrazně jemnějším designem, jinak ale zůstává tajemná. Současný model LM 350 je poháněn zážehovým motorem o objemu 3,5 litru s výkonem 291 koní. Je spojený s osmistupňovým automatem, který dodávku pošle na stovku za 7 sekund, což není vůbec špatné.

Vzhledem k masivní hybridizaci by v nabídce mohla zůstat i elektrifikovaná varianta LM 300h kombinující dvojici elektromotorů se čtyřválcem o objemu 2,5 litru. Celkový výkon by ovšem klesl na 194 koní.

Pro zachování variability pravděpodobně zůstane výběr mezi čtyř a sedmimístnou verzí. Kvůli maximální pohodlí je na zadních sedadlech použitá paměťová pěna a nechybí ani masážní funkce se sedmi režimy. Během meetingu lze oddělit přední sedadla od zadní části interiéru skleněnou přepážkou.

Podpora řidiče bude zřejmě kopírovat současné standardy a nabídku. Vždyť aktuální model nabízí v základu aktivní držení v jízdním pruhu, podporu průjezdu křižovatkou, adaptivní tempomat, systém nouzového brzdění i sledování mrtvého úhlu.