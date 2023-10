Lexus představuje duo vlajkových lodí. Futuristický sedan LF-ZC bude jezdit už za tři roky

Na právě probíhajícím autosalonu Japan Mobility Show představila značka Lexus dvojici konceptů, které hodlá přetavit v realitu. A to poměrně brzy. Prvním je sedan LF-ZC s délkou 4750 mm, šířkou 1880 mm a výškou 1390 mm. Stojí na rozvoru 2890 mm a v sériové podobě by měl jezdit už v roce 2026. Lexus při jeho výrobě využije technologii tlakového lití, která sníží počet dílů na nutné minimum a celý proces výrazně zrychlí – základ konstrukce auta se tak bude skládat z přední a zadní části plus podlahy s tenkým bateriovým modulem. Díky tomuto přístupu bude platforma hezky modulární a umožní značce laborovat s rozměry i využitím jednotlivých modelů.

LF-ZC i koncept SUV LF-ZL vyznávají designový styl „provokativní jednoduchosti.“ Ten pracuje s tradičním Lexusím motivem vřetene, díky elektrickému pohonu a LED osvětlení je pak možné vytvarovat karoserii pro maximální aerodynamickou efektivitu. Ta je zvláště u elektromobilů klíčová pro úsporný provoz a vysoký dojezd – LF-ZC má mít součinitel aerodynamického odporu menší než 0,2, což je špičková hodnota. Z hlediska pohonu Lexus naznačuje použití pohonu všech kol Direct4, řízení pak má probíhat „po drátě“ bez pevného spojení volantu s koly.

Uvnitř se nachází plně digitalizovaný kokpit, který soustředí důležité funkce v dosahu řidiče na dotykových ploškách vedle volantu. Bezpečnostní a asistenční systémy se nachází po levé straně, audio, klimatizace a funkce umělé inteligence na pravé. Zábavní funkci plní širokoúhlá obrazovka před řidičem. AI zde plní funkci asistenta, řidiči pomáhá s jeho přáními a učí se, aby mu poskytla personalizované služby a zážitky. Softwarově vše řídí operační systém Arene OS, který bude mimochodem schopen replikovat zvuky a jízdní charakteristiky různých jiných vozidel.