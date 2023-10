Lexus pracuje na nástupci supersportu LFA. Možná dostaneme mnohem více, než čekáme

Je to už 11 let, co z fabriky Motomachi vyjel poslední z 500 Lexusů LFA. Vývoj tohoto vozu by extrémně dlouhý. Odstartoval počátkem milénia a zahrnoval tři koncepty představené v letech 2005, 2007 a 2008. Sériová verze je dodnes po technické stránce mistrovským dílem, hlavně co se týče točivého 4,8litrového desetiválce se strhujícím jekotem před dosažením omezovače v 9000 otáčkách za minutu.

Loni Lexus oznámil, že pracuje na duchovním nástupci, ale cesta k němu bude ještě dlouhá. Práce jsou v plném proudu, což dokazuje i srpnové podání patentové přihlášky na označení LFA u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky.

Kam model směřuje, naznačil koncept Electrified Sport prezentovaný loni v Goodwoodu. Lexus prozradil, že nový sportovní vůz pokoří stovku kolem dvou sekund a jeho elektrický pohon bude dimenzovaný pro dojezd 700 km. Úctyhodné hodnoty automobilka dosáhne prostřednictvím polovodičových baterií, které ale Toyota začne používat až v roce 2025 a z počátku pouze u hybridů.

Do hry tak vstupuje i tato varianta, kterou dřívější koncept připouštěl. Tehdy se hovořilo o plug-in hybridní V8 s výkonem 937 koní. Ačkoliv se prototyp sériové podoby nedočkal, Toyota vyvíjí silniční verzi konceptu GR GT3, který by měl na silnice vyjet právě s logem Lexusu. Mimochodem, špionážní objektivy vůz zachytily při testech na dráze. Dále Lexus podal žádost o ochrannou známku na označení LFR, takže možná se dočkáme dvou sportovních modelů.

Skelet a karoserie LFA bude obsahovat vysoký podíl karbonového vlákna. Z technických vychytávek máme očekávat elektronické řízení i chytré vektorování točivého momentu. Kolik elektromotorů LFA dostane, zatím není známo. Ačkoliv bude LFA elektrické, hovoří se o simulovaném manuálním řazení prostřednictvím softwaru převodovky. Vzhledem k tomu, že drtivá většina komponentů pochází z vlastní výroby, má co se týče techniky značně otevřené ruce.