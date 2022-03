TEST Lexus NX 450h+ 4x4 F Sport Top: Všechno znovu a téměř dokonale

Pro Lexus je nová generace NX stavebním kamenem budoucího úspěchu a slibnějších prodejů. K tomu by ale musela náležitě napravit nedostatky předchozí generace a přidat něco navíc, co by přilákalo nové zájemce. To není zrovna malý úkol. Povedlo se?