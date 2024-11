Lexus nabízí akční ceny po celý listopad. Na vlajkovém SUV můžete ušetřit přes půl milionu korun

Mimořádná akce Last Minute Edition platí až do 30. listopadu. Jejím základem je velké SUV RX, které je k dispozici již od 1.599.000 Kč včetně DPH, nebo v rámci operativního leasingu Kinto One za 19.399 Kč ve verzi 350h s výbavou Comfort. Zvýhodnění u tohoto modelu dosahuje 301.000 Kč, za 1.699.000 Kč je k mání verze Executive, za 1.799.000 Kč pak provedení Executive Plus – u nich sleva dosahuje 381.000 Kč. Nejvyšší zvýhodnění 521.000 Kč pak platí pro RX450h+ s výbavou Luxury, které koupíte za 2.199.000 Kč.

Model NX také nabízí zvýhodnění téměř půl milionu korun, v akci je k dostání od 1.299.000 Kč ve full hybridní verzi 350h Executive s pohonem předních kol. Nejvíce ale ušetříte u plug-in hybridního NX 450h+ Luxury, a to až 461.000 Kč. Sedan ES je mání již za 1.229.000 Kč v provedení 300h Business Edition, ušetříte na něm 304.000 Kč.

Letos modernizovaný Lexus UX 300h ve verzi Business Tech s pohonem předních kol je v listopadu zvýhodněno o 326.000 Kč, k dostání je tak již od 949.000 Kč. Na nejmenším členovi rodiny Lexus, kompaktním LBX, je pak díky ceně od 699.000 Kč možné ušetřit až 96.000 Kč.