Lexus LS z roku 1993 by dnes stál jako Rolls-Royce. Dobový ceník je krásným okénkem do nedávné minulosti

V devadesátých letech se to u nás podnikateli jenom hemžilo. A kdo chtěl nějaké hezké luxusní auto, musel mít opravdu hodně peněz.

Při výroční prezentaci automobilek Lexus a Toyota, které na českém trhu slaví třicet let, se během prezentace objevily původní ceníky showroomu Lexus z roku 1993. To byla ještě společnost Amcar s autosalonem v pražské Hostivaři, jak uvedl český web 90's Czech Roads zabývající se právě našimi silnicemi po revoluci, odkud český Lexus při prezentaci také čerpal.

Původní ceník je velmi zajímavý, a to především tím, jak vysoké ceny vozy měly. S cenami jste si moc nepomohli ani po započtení rabatu (z italského rabatto), tedy s 10% slevou, která se ještě tehdy zapisovala do ceníku. Nás napadlo, kolik by takové vozy stály dnes. Zatímco ojetiny, tedy dnes už youngtimery z ceníku, lze sehnat za pár set tisíc, po započtení inflace s původním ceníkem jsme se nestačili divit.

Při výpočtu aktuálních cen jsme použili inflační kalkulačku od Moneta Bank s rozdílem 1993 - 2022. Tehdy nejlevnějším modelem byl Lexus ES 300 za 1.676.000 Kč. No a za co byste dali takové peníze v roce 1993, na to byste dnes potřebovali 5.137.409 Kč. Jenže Lexus ES se v Česku stále prodává a jeho aktuální generace je za cenu od 1.366.000 Kč. Takže samotné ES je levnější, zatímco platy se mnohonásobně zvýšily.

K dispozici je pak i ceník Lexusu LS 400, který odhaluje základní výbavu s klimatizací, koženým interiérem, elektricky nastavitelným volantem, tempomatem, 180W audiem nebo automatem. Za 56.000 Kč bylo možné připlatit zásobník na 6 CD, za 49.900 Kč střešní okno a nebo za 61.600 Kč prémiový audiosystém Lexus Nakamichi. S příplatkovou výbavou se tak cena LS v roce 1993 mohla vyšplhat nad tři miliony.