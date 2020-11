Kabrio přesto nemá tak velký kufr jako kupé. Se 149 litry je ještě o 48 litrů menší a při balení věcí na víkendový výlet musíte déle přemýšlet, co s sebou vzít a co ne. Chápu ty, kteří se po otevření zadního víka pousmáli. A všechna čest těm, kteří našli tlačítko pro otevření kufru, šikovně schované v pravé zadní svítilně. Kufr je prostě malinký, kdybyste se ale pro LC Convertible nerozhodli jenom kvůli tomu, věřím, že toho bude spíše dříve než později litovat.

Až na jeden malý detail je interiér shodný s výchozím kupé. Na mysli mám elegantně zakomponovaný panel s ovladači pro stahování střechy a všech bočních oken najednou. Najdete ho pod krytem před středovou loketní opěrkou. Stažení střechy zabere 15 sekund, natažení o sekundu déle, a to i za jízdy do rychlosti 50 km/h. Je to koncert pro širokou veřejnost, po jehož skončení zůstane na scéně buď nádherné kupé, nebo ještě hezčí kabriolet. Navíc je fajn, že se na tuhle akci nemusíte připravovat. Střecha totiž fyzicky nezasahuje do kufru a není proto nutné manipulovat s žádnou dodatečnou přepážkou jako u spousty dalších kabrioletů.

S Lexusem LC mám odjakživa jeden velký problém. Když se na něj dívám zvenku, nemůžu jej zároveň řídit, a když jej řídím, nemůžu se kochat tím, jak vypadá. Ani v nejmenším jsem se nedivil tomu, kolik lidí se snažilo kabrio na silnici dojet, aby si jej mohli prohlédnout. Takhle to bude pořád dokola, nikde se s ním neschováte. Jasně, dojem budí i osmičkové BMW, osobně mám ale za to, že nikdy nedosáhne takové elegance jako otevřené LC.

Lexus LC je uměním už ve formě kupé a po stažení střechy vypadá jako luxusní člun na kolech. Hned v úvodu dorazil i v limitované verzi Regatta Edition, pro Českou republiku však byl vyhrazen jediný exemplář. Plátěná střecha je vytvořena ze čtyř vrstev a konstrukci má řešenou tak, aby bylo plátno po natažení zcela hladké a podpůrné profily nevytvářely nechtěné boule. Možná vám to připadá jako detail, ale i malé vlnky by se mohly podepsat na hluku v interiéru během jízdy. Lexus uvádí, že je plátěná střecha lehčí než pevná u kupé, a proto má kabrio i nižší těžiště.

Co se kabrioletů týče, neměl zatím Lexus moc šancí se pořádně předvést. Model SC 430 vypadal zvláštně už v době jeho vzniku (ale co z toho, stejně bych ho chtěl) a Lexus IS C jezdil ještě v době, kdy byly u kabrioletů v módě hodně velké a vysoké zadky. Oba vozy měly společný prvek: plechovou skládací střechu, která tehdy byla trendem po celém světě.

Největší radost přišla koncem loňského roku, kdy se Lexus LC Convertible oficiálně představil na autosalonu v Los Angeles. Vypadá božsky, navíc mu výrobce dopřál jenom to nejlepší. 3,5litrový hybrid si nechal pro kupé a nabídku motorů kabria celosvětově omezil na pětilitrový osmiválec. České ceny vozu známe už od června letošního roku , k prvnímu setkání na naší půdě však došlo až začátkem října a do redakce Autorevue se otevřené LC dostalo o další měsíc později. I kdyby to ale bylo během zimy, neváhal bych ani chvilku a stejně stáhnul střechu. Tohle auto je totiž zhmotněný sen.

Jestli něco Japonci umí, je to nalákal nadšené milovníky automobilů na koncept sporťáku a pak držet jazyk za zuby. Uvedu dva konkrétní příklady: Toyota GT86 kabrio , před kterou jsem už téměř před osmi lety stál na ženevském autosalonu s otevřenou pusou a doufal, že ji jednou budu řídit. Nestalo se tak. Druhým je koncept Lexus LC Convertible , otevřená verze jednoho z nejlepších grand tourerů současnosti. Představil se na začátku roku 2019 v Detroitu a ještě dlouho poté nebylo oficiálně jasné, zda nejde jen o tahák pozornosti bez šance na výrobu. V tomto případě to dopadlo dobře.

S V8 až do oblak

Jedním z důvodů, proč na Lexus LC Convertible nezanevřít, je pětilitrový vidlicový osmiválec 2UR-GSE s atmosférickým plněním, který je v dnešní době jedním z posledních agregátů svého druhu na našem trhu. Je to klenot s kovanými písty, titanovými ventily, Atkinsonovým cyklem, vysokým kompresním poměrem 12,3:1 či zdvojeným tlumičem torzních kmitů u řemenice klikové hřídele pro potlačení hluku a vibrací. Může točit až 7300 otáček za minutu, maximální výkon 341 kW (464 koní) je však položen o 200 otáček níže a točivý moment 530 N.m máte k dispozici ve 4800 otáčkách.

TEST Lexus LC 500: Socha na kolech, precizní řidičský nástroj. Má chybu?

Lexus říká, že motor navrhoval s ohledem na vysokou odolnost a dlouhou životnost, dal si ale také záležet na tom, aby byl slyšet pouze v případě, kdy je to potřeba. Při plynulé jízdě si motor pobrukuje a běží velice jemně. O klid na palubě se přitom stará také systém aktivního potlačení hluku, který prostřednictvím mikrofonu umístěného u hlavy řidiče (kupé jej má ve střeše) snímá „parazitní“ frekvence a ty následně skrze audio ruší vydáváním zvuků s opačnou fází. V zásadě nic nového pod sluncem, Lexus má ale systém tak skvěle vyladěný, že o jeho zásazích absolutně nevíte. Uvnitř je prostě ticho.

Jakmile se otáčky přiblíží hranici 4000 za minutu, motor se nádherně rozezní a převodovka s řazením vyššího kvaltu vyčkává o něco déle než obvykle. To proto, abyste si mohli pořádně vychutnat let ručičky otáčkoměru k červenému poli a zažít vidlicovou osmičku v její nejryzejší podobě. Lexus si „přiklekne“ si na zadní kola, zaboří vás do hlubokého sedadla a z aut ve zpětném zrcátku se stanou třepotající se tečky. Tohle je to, na co čekáte a co chcete zažívat stále dokola, navíc mechanický koncert umocňuje i samotný pocit z rychlosti. Otevřený Lexus LC zrychlí z nuly na stovku za 5 sekund, zpoza volantu to ale vypadá, jako by měl dynamiku supersportu.

Lexus LC Limited Edition dokazuje, že i auto barvy pivní lahve může být nádherné

Desetistupňová automatická převodovka řadí bleskově a jemně. Na hranici sedmi tisíc otáček máte pocit, že už se prostě musíte odlepit od země a o to intenzivnější všechno je, dáte-li plný plyn ve stoupání a míříte k horizontu. S volantem můžete zlehounka otáčet jenom palci a ukazováčky, podvozek pod vámi pracuje tak efektivně, jako by byla silnice hladká, ale vy máte pořád přehled o tom, co se pod vámi děje. Zpětnou vazbu vůz předává okamžitě.

Kam si až troufnete zajít?

Že je možné kabriolet využívat celoročně, není nová informace, jenom v těch nejpropracovanějších se však nemusíte bát stáhnout střechu ani v případě, že venkovní teploty padají k nule. Lexus si dal na klimatizaci kabria záležet a vedle tradičních prvků, jako jsou vyhřívaná sedadla, volant a hlavové opěrky pro cestující vpředu přišel s inteligentním režimem Climate Concierge, který upravuje činnost klimatizace nejen v závislosti na tom, zda je střechy natažená či stažená, ale také podle toho, kolik lidí je ve voze.

Lexus LC 500 Convertible je oficiálně v Česku. Děkovat za to můžeme hybridům

Klimatizace reguluje teplotu podle intenzity slunečních paprsků, venkovní teploty či rychlosti jízdy, sama pozná, kdy je vhodné směřovat proudění vzduchu na hřbety rukou řidiče, kdy zase na nohy a podobně. To všechno dělá v naprostém klidu a plynule, aby se nestávalo, že v jednu chvíli pojede ofuk naplno. To by totiž mohlo narušit pohodu na palubě.

Jak je to v praxi, jsem si ověřil při víkendovém přesunu z Beskyd do Prahy. Slunečno a deset stupňů Celsia při odjezdu nedávaly jediný důvod nechat střechu nahoře, poklidné bublání po okreskách nerozcuchalo ani jeden z vlasů, které mi na hlavě ještě zbyly. V kabině příjemných 22 stupňů, teplý vzduch proudil k nohám i za krk, já jen v tenkém svetýrku a uvnitř byste slyšeli dopadnout špendlík.

Lexus v Česku oslavil 30 let. A udělal jednoho kluka neskutečně šťastným

Velkou zkouškou byla dálnice. Jednak se zatáhlo a pocitová teplota spadla tak na polovinu, navíc fakt, že kamiony, které cestou míjíte, dělají kravál, na klidu v kabrioletech obvykle nepřidává. Přesto jsem jel dál, protože v Lexusu to byla pořád stejná pohoda, vítr mi občas pročísnul maximálně vlasy kolem uší, ani Michael Bublé znějící z nádherně hrajícího audia Mark Levinson nemusel zvyšovat hlas.

Původně jsem měl v plánu dojet bez střechy až domů. V Litomyšli, tedy asi v polovině cesty, jsem to ale vzdal a zatáhl střechu. Že by přece jenom přišla zima či bolest za krkem? Kdepak, teplota spadla na 5 stupňů a začalo pršet.

Lexus RC F Track Edition dorazil do Česka. Máte-li 3,5 milionu Kč, neváhejte

Po celou dobu jsem jel s nasazeným větrolamem, který dokáže zázraky. Lexus sice má za zadními sedadly i malé sklíčko, to však funguje zhruba do rychlosti 60 km/h a je tak ideální třeba při korzování po městě. S větrolamem není problém pálit stotřicítkou po dálnici, v Německu bych se nebál zajít ještě dál. I při rychlosti 130 km/h se totiž můžete se spolujezdcem bavit, aniž byste museli zvyšovat hlas, vyřídíte si telefonáty (s modelovým rokem 2021 dostal Lexus LC i konektivitu Apple CarPlay a Android Auto) a ti na druhé straně nemusejí vědět, že zrovna frčíte v jednom z nejkrásnějších aut posledních let. Možná dokonce v tom úplně nejkrásnějším.

Lexus si dal s přetvořením kupé v kabriolet ohromnou práci a výsledek patří k tomu nejlepšímu, co můžete v dnešní době pořídit. Karoserii zpevnil tak, že se prakticky nekroutí, řízení je pořád pevné a osobně jsem toho názoru, že zhruba metrák hmotnosti navíc v porovnání s kupé v reálu nepoznáte.

LC Convertible totiž umí maskovat svou hmotnost stejně dobře jako kupé a pro zkoušenou výbavu Sport+ standardně dodávaný systém natáčení zadních kol umí více než dvoutunovému grand toureru pomoci k mrštnosti středního sedanu. V ceně je i řízení s variabilním převodem a samosvorný diferenciál Torsen, takže se vlastně ani nedivím, že se poslední dobou na českém internetu objevují videa zkoušeného kabria s oblakem kouře za zadkem. Je to jedna z radostí, které vám LC dopřeje, aniž byste museli mít stažené půlky, i s ohledem na nové zimní gumy jsem si však užíval hlavně plavný charakter pevné sportovní limuzíny.

TEST Lexus RC F Track Edition (341 kW): Závodní gentlemani ještě nevymřeli

Moc bych chtěl napsat, že je Lexus LC Convertible dokonalý, stejně ale dříve nebo později pohlédnete do tváře reality. Je pravdou, že i přes vysokou tuhost karoserie slyšíte při jízdě se staženou střechou pracovat panely vnitřního obložení v zadní části interiéru, jednadvacetipalcová kola občas na nerovnostech v nižších rychlostech „zakopnou“, a přestože je automatická převodovka v drtivé většině případů příkladná, při rozjezdech občas cukne. Konkurence Lexusu uniká v případě, že dojde na noční jízdu. Diodové světlomety se třemi zdroji perfektně osvětlují krajinu, až příliš mnoho řidičů z protisměru mi však dalo najevo, abych si mezi dálkovým a potkávací režimem raději přepínal sám.