Lexus LC 500 Convertible je oficiálně v Česku. Děkovat za to můžeme hybridům

Uvádět luxusní kabriolet do prodeje na podzim není zrovna obvyklé rozhodnutí, kdyby ale ve světě neřádila čínská chřipka, všechno by vypadalo jinak. Otevřený Lexus LC 500 Convertible se měl v Česku původně ukázat už v květnu, nakonec ale můžeme být rádi, že dorazil ještě letos a že existuje reálná šance na první pořádnou projížďku ještě před tím, než ze stromů opadá listí a na silnicích se usadí prosolená sněhová břečka.

Jak si vůz stojí na českém trhu, jsme uvedli již v druhé polovině června. Nabídka pohonných jednotek zahrnuje pouze atmosféricky plněný vidlicový osmiválec o objemu pěti litrů a výkonu 341 kW v 7100 otáčkách, vybírat můžete z výbav Luxury, Luxury Top a Sport+. Ceny se pohybují od 3.090.000 Kč do 3.490.000 Kč, a jak jste si možná všimli, ve výčtu linií chybí exkluzivní Regatta Edition. Pro český trh byl vyhrazen jediný kousek (Lexus jej komunikoval jako Limited Edition za 3.690.000 Kč), který byl okamžitě prodán.

Lexus LC 500 Convertible jsem si minulý týden prohlédnul v prostředí zámku Chateau Mcely na Nymbursku. A co vám budu povídat, pasuje tam parádně. Mrkněte do galerie. České zastoupení Lexusu ukázalo jediný kousek a připravilo i trasu pro krátké testovací jízdy, já se však zatím nechal pouze navnadit na místě spolujezdce.

Plátěná střecha (poprvé u Lexusu) šla dolů během 15 sekund a dala nahlédnout do interiéru čalouněného hnědou kůží. I bez větrného deflektoru na sebe během jízdy s Martinem Machalou z Auto.cz nemusíme hulákat, s deflektorem bychom si údajně bez problémů popovídali i v dálničních rychlostech. Motor jemně předl, desetistupňový automat je bez výhrad, osobně jsem si přál, aby jízda nikdy neskončila. Snad se v letošním roce ještě najde příležitost vám o jízdních vlastnostech a zážitcích za volantem povědět více.

Lexus LC 500 Convertible je z mého pohledu nádherný kus techniky, bez přehánění umělecké dílo na kolech. Rozhodně to není praktické auto, což od něj ostatně ani nikdo neočekává, instalací plátěné střechy ale jeho přepravní kapacita neutrpěla. Ne všichni si navíc dovedou připustit, že kdyby nebylo hybridů, které jsou nedílnou součástí boje s emisními limity, vůz by se do Evropy oficiálně patrně nikdy nepodíval.

I Lexus LC se nabízí jako hybrid, avšak nikoliv v otevřeném provedení. Je to exkluzivní, drahé a svým způsobem jednoúčelové auto, buďme ale rádi za to, že si v Česku pořád ještě můžete koupit luxusní kabriolet s atmosféricky plněným motorem, postavený výhradně pro zážitek z jízdy. Luxusní kabriolety zatím nevymírají, pokud ale hledáte budoucí klasiku, je Lexus LC Convertible jasnou volbou.