Lexus IS dostal ostrou verzi. Spoléhá se na motor 5.0 V8, samosvor a svou krásu

Lexus IS si již v loňském roce prošel velkou modernizací, největší trumfy ale japonský rival BMW řady 3 vytahuje až teď. Šéfinženýr Naoki Kobayashi se s týmem dalších inženýrů opět zavřeli do dílny a přidali do vozu trochu ohně a síry. Pokud ale teď stejně jako já koukáte na fotografie výsledku jako mlsný kocour, tak vás musím zklamat. Vůz není pro náš trh.

V Lexusu IS 500 F Sport Performance pobídnete stisknutím startovacího tlačítka pětilitrový osmiválec o výkonu 352 kW (479 koní) v 7100 otáčkách a s 535,5 N.m točivého momentu ve 4800 otáčkách. Stará dobrá a pěkně uřvaná japonská škola se dá spojit pouze s osmistupňovým automatem, který pohání zadní kola a na stovku dovede 1765 kg vážící vůz za 4,5 sekundy.

Lexus IS 500 F Sport Performance je jakousi nástavbou standardního modelu Lexus IS 350 F Sport, tedy něco jako verze Competition u ostrých modelů značky BMW. Tady se ale místo softwarového ladění výkonu šlo do většího a v této kategorii vozů dnes již nevídaného agregátu. Jen o motoru a sexy křivkách ale novinka není.

Lexus osadil do vozu jako standardní výbavu Dynamic Handling Package, který obsahuje aktivní tlumiče AVS a samosvorný diferenciál Torsen. Větší a těžší motor si pak vyžádal větší brzdy a jejich dodatečné chlazení. Krásný a uhlazený design původního vozu zůstal takřka beze změn. Američané se tohoto vozu dočkají letošní podzim. My ostatní se musíme spolehnout na individuální dovoz.