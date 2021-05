Radosti Nestárnoucí vzhled Velký vnitřní prostor Luxusní interiér Pohodlí při jízdě a nízká spotřeba Starosti Necitlivé zabudování displejů digitálních zrcátek Klasická vnější zpětná zrcátka nám pořád připadají lepší 9 /10 Aerodynamický odpor vzduchu má vliv na spotřebu automobilu. A nejenom na ni – kolikrát se až divíme, jaký hluk od zpětných zrcátek či sloupků čelního skla vzniká při vyšších rychlostech zejména u vozů SUV. Automobilky řeší odpor vzduchu různými způsoby. Dokonce i kamerami místo vnějších zpětných zrcátek. Připlatit si za ně můžete u Audi e-tron a taková Honda e je má standardně. Jasně, jsou to elektromobily a u těch se každý metr dojezdu navíc hodí, pak je tady ale automobilka, která také na spotřebu nekašle, ale vnější kamery dodala z jiných důvodů. Mám na mysli Lexus, který už roky šlape do vývoje hybridních systémů a ty má z mého pohledu vyladěné snad nejlépe ze všech značek na trhu. Jenže Lexus není jenom o nízké spotřebě. Je o komfortu jízdy, dokonalém pohodlí uvnitř a nevšedním jízdním zážitku. Lexus představil kamery místo vnějších zrcátek už v roce 2018, do Evropy se ale dostaly až loni. Má je sedan ES a v oficiální tiskové zprávě z února loňského roku nenajdete jedinou zmínku o snížení aerodynamického odporu vzduchu či spotřeby paliva. Digitální zpětná zrcátka mají zvýšit bezpečnost a zlepšit pohodlí, respektive omezit celkové namáhání řidiče. Tak se podíváme, zda je to tak i v praxi. TEST Lexus ES 300h Luxury: Jiný pohled na svět. Změní ten váš? Displej, displej, displej… Interiérům moderních aut dnes vévodí displeje. Bez velkého infotainmentu si dnes už kokpit nedokážeme představit, obrazovka je před řidičem, připlatit si mnohdy můžete i za projekční head-up displej, díky kterému se důležité informace o jízdě „vznášejí“ nad přední kapotou a vy nemusíte sklánět zrak od vozovky. Zkrátka kam jen pohlédnete, narazíte na displej. Když si k tomu připlatíte za digitální zpětná zrcátka, která vás u Lexusu ES vyjdou na rovných 50.000 Kč, přibydou další dvě obrazovky. A je na automobilkách, jak se jim podaří popasovat s umístěním v interiéru. Budu-li vycházet z vlastních zkušeností, nejvíce hi-tech umístění dodatečných displejů má Audi e-tron. Obrazovky na dveřích vypadají skvěle, jenže forma překonala funkci. Při kontrole provozu za vámi nejdříve hledáte tradiční zrcátka, ta nenacházíte, následně sklápíte zrak a kontrolujete displej kdesi u kliky předních dveří. Zvykal jsem si dlouho. Honda e má displeje zabudované přímo do přístrojovky, takže kolikrát vlastně ani nemusíte pohnout hlavou a hned víte, co potřebujete. Ideální stav. Podobné je to i v Lexusu ES, který má displeje zabudované do sloupků čelního skla. Elektromobilem na dovolenou: Zkusili jsme to! A dostali hodně cenných lekcí Vzhledem k tomu, jak krásné má Lexus interiéry, působí hranaté displeje na sloupcích necitlivě. Skoro jako by se Japonci ze dne na den rozhodli, že když digitální zpětná zrcátka připravuje Audi, oni je musejí mít taky, a nějak je tam prostě „plácli“. Lexus říká, že byl první, kdo je nabídnul u sériově vyráběného vozu (Volkswagen XL1 byl spíše technické cvičení než plnohodnotný vůz) a já nemám nejmenší důvod mu to vyvracet. Mohu ale zhodnotit, jak se mu systém povedl a zda za těch 50.000 Kč navíc opravdu stojí. Hned na začátek mám dvě dobré zprávy: umístění displejů se od běžných vnějších zpětných zrcátek zase tak moc neliší a nastavení provádíte tlačítky na dveřích. Tedy žádným poklepáváním na displej jako u Audi e-tron. Kamery jsou dostatečně kryté před deštěm a sněhem, jsou vyhřívané, nezamlží se, a navíc nechybí ani luminiscenční detektor, takže vás skrz displeje neoslní auta jedoucí za vámi ani zapadající sluníčko. Lexus vrátil do auta gramofon. Zatím jen jako koncept, ale skutečně to funguje Lexus ES je dlouhé a široké auto, takže proplétání úzkými uličkami byl zprvu trochu nezvyk, stačí však dát blinkr, obraz kamery se oddálí, zobrazí se referenční čáry a vy máte větší jistotu, že neorvete zadní kola o obrubník. Stejné je to i při zařazení zpátečky, kdy s pomocí kamer zaparkujete s přesností na centimetry. Navíc nemusíte šponovat krk jako surikata, což je alespoň u mě častý jev v případě, že auto po zařazení zpátečky nesklopí boční zrcátka směrem k vozovce. Zkrátka jenom sedíte, lehce natočíte hlavu a parkujete. A přesně o tohle Lexusu šlo. Tím ovšem nechci říkat, že jízda s digitálními zrcátky Lexusu ES nevyžaduje zvyk. Displeje sice jsou přibližně ve stejné výšce jako klasická zrcátka, přesto mi chvíli trvalo zvyknout si na to, že nemám pohled směřovat šikmo ven, ale šikmo dovnitř. Vzdálenost aut jedoucích za vámi se stále jeví trochu zkreslená, takže doporučuji vnímat šikmé referenční čáry na displeji, znázorňující odstup 5, 10 a 15 metrů od rychlosti 70 km/h a až 30 metrů při vyšších rychlostech. Nechybí ani indikátory vozidel ve slepém úhlu, takže nelze říci, že by si Lexus případné zkreslení zobrazení nepohlídal. Ale co si budeme povídat, kamera se realitě prostě nevyrovná.

Jízda pánů Do Lexusu musí člověk jednoduše dozrát. Lidé, kteří si kupují Lexus, moc dobře vědí, do čeho jdou i co mají čekat, takže kolikrát je srovnání s dalšími vozy v segmentu možná ani nezajímá. Tak moc neřeší zrychlení z nuly na stovku, maximální rychlost, převodovku, nebo na jaké vůz stojí platformě. Je to stejné jako u Subaru – tahle auta mají své zákazníky a je na automobilce, aby si je hýčkala. ES je sice předokolka, což někomu hlavně v porovnání s předchůdcem (GS) nemusí být po chuti, jenže tohle není řidičské auto, u nějž bych řešil zábavu za volantem v tradičním smyslu. Rozdíl oproti starší zadokolce je tady hlavně v řízení, protože přední kola už nemají na starosti jen změnu směru, ale musejí téměř pětimetrový sedan hnát i vpřed. Motor sílu dávkuje krásně lineárně, stejně ale občas můžete v oblouku cítit mírné „tahání“ za volant. A to by se vám se zadokolkou nestalo. Poprvé za volantem Lexusu ES 300h: Tohle bude hodně osobní! Lexus před měsícem představil sedan ES po modernizaci, ten se ale na našich silnicích objeví až koncem letošního roku. Máme čekat lepší odhlučnění, větší pohodlí při jízdě, nový dotykový displej infotainmentu je o více než 10 cm blíže k řidiči, proběhla i optimalizace odezvy brzdového pedálu pro lepší dávkování brzd a uplatnění našel i dokonalejší soubor asistenčních systémů Lexus Safety System+ 2.5 s vylepšenou kamerou i radarem či asistentem pro odbočování. Věřím, že to bude pecka, protože i zkoušený „předfacelift“ patří ve spoustě ohledů k nejlepším autům na trhu. Jasně, je to „jenom“ hybrid, ovšem s 2,5litrovým čtyřválcem pracujícím v Atkinsonově cyklu (131 kW), elektromotorem (88 kW) s kombinovaným výkonem 160 kW. A to fakt není málo, uvážíme-li, že srovnatelný naftový čtyřválec 40 TDI (2.0 TDI Evo) v Audi A6 má 150 kW a kdekdo (včetně mě) by mu dal přednost před drahým šestiválcem. Zrychlení z nuly na stovku Lexusu zabere 8,9 sekundy a maximální rychlost je 180 km/h, což na zmíněnou audinu nestačí (8,1 sekundy a 246 km/h), jenže kdo někdy vyzkoušel sedan od Lexusu, ví, že srovnávání desetinek není prioritní a udávaná maximálka neodpovídá běžné cestovní rychlosti. TEST Audi A4 35 TDI S tronic: Spotřeba pod 4 l/100 km? Žádný velký problém Stačí za sebou zabouchnout dveře a jste ve svém vlastním světě. Voňavém, měkoučkém, luxusním, prostém evropské symetrie a plném krásných detailů. Jen se podívejte na panel rádia a klimatizace. Nepřipomíná vám gramofon? Přehrávač cédéček už dnes také v nových autech jen tak nenajdete, a přestože je středobodem přístrojovky velký displej infotainmentu, na klasická tlačítka s příjemnou povrchovou úpravou se nezapomnělo. A nejen tady, ale ani vzadu. Díky panelu v loketní opěrce lze ovládat rádio, klimatizaci, polohu zadních opěradel, nebo si můžete zatáhnout roletu zadního okna a mít více soukromí. Místa je tady spousta a vyloženě si říká o krátký šlofíček. Vyzkoušeno, doporučuji. Vůz předkládá hodně důvodů k tomu zůstat na palubě co nejdéle. Mě osobně vždycky dokázal naladit na pohodovou notu a o nějakém spěchu nemohla být řeč. Baví mě ho řídit a těším se do něj jako do lázní. Řízení má lehký odpor a delší převod, limuzína se jemně pohupuje a čtyřválec při běžné rychlosti prakticky neslyšíte. Což je ostatně další věc, kterou mám na Lexusech a Toyotách strašně rád: ten naprosto bezproblémově fungující hybrid, do jehož práce není potřeba jakkoliv zasahovat. Když na to pořádně šlápnete, motor se ozve, protože tak to vzhledem k hybridní planetové převodovce e-CVT prostě je, v drtivé většině mých jízd ale byl na palubě naprostý klid a pohoda. TEST Toyota Highlander 2.5 Hybrid AWD-i: Americký Japonec na evropský způsob Lexusy jsou prostě své a konkrétně k sedanu ES hybridní motor moc hezky pasuje. A navíc skoro nic „nežere“. Moje dlouhodobá spotřeba byla 5,9 l/100 km i proto, že hybrid umí jezdit na elektřinu v rychlostech nad 100 km/h a akumulátor se dobíjí velice rychle. Jezdil jsem hlavně v režimu Normal a na EV mode jsem nuceně nepřepínal, protože i bez něj zvládne hybrid běžná městská popojíždění i relativně strmá stoupání na elektřinu bez zásahu řidiče. Neomezoval jsem se, přesto uměl Lexus ES jezdit stejně úsporně jako srovnatelné turbodiesely.