Lexus Business Week startuje, na nových autech můžete ušetřit až třetinu

Od pondělí 10. března až do 16. března pořádá japonská automobilka ve všech českých prodejnách speciální akci s tradičním názvem Business Week. Ta přináší velmi atraktivní ceny při koupi nového auta za hotové i prostřednictvím financování.

Například kompaktní model Lexus LBX s hybridním pohonem bude k mání již od 649.000 Kč, případně s operativním leasingem Kinto One od 8699 Kč měsíčně bez DPH. Plug-in hybridní SUV NX 450h+ s výbavou Executive Top pak získáte již od 1.499.0000 Kč a větší RX 450+ ve verzi Executive Plus za 1.949.000 Kč. Hybridní varianty obou modelů jsou o 100.000 Kč levnější.

Pluh-in hybridní NX i RX je také možné pořídit skrze operativní leasing Kinto One. NX v takovém případě startuje na 16.499 Kč měsíčně bez DPH, RX na 21.699 kč bez DPH. Pro zákazníky Lexus připravil financování Kredit nebo Easy, u NX a RX s nulovou úrokovou sazbou, u jiných modelů s akční sazbou 3,99 procenta. U produktu Kredit je možné zvolit akontaci od 10 do 90 procent a dobu trvání od 12 do 36 měsíců.

Ke každému zakoupenému vozu v rámci Lexus Business Week zákazník dostane jako dárek kartu na palivo v hodnotě 20.000 Kč, při návštěvě prodejen pak od 10. do 16. března čekají testovací jízdy i občerstvení.